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Marktkap. 131,14 Mrd. EUR

KGV 31,72 Div. Rendite 1,79%
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WKN 860180

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ISIN FR0000121972

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Symbol SBGSF

JP Morgan Chase & Co.

Schneider Electric Overweight

09:06 Uhr
Schneider Electric Overweight
Aktie in diesem Artikel
Schneider Electric S.A.
253,55 EUR -1,35 EUR -0,53%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat Schneider Electric mit einem Kursziel von 325 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Phil Buller und Kollegen analysierten am Mittwoch die Umsatzausrichtung der europäischen Investitionsgüterbranche auf den Nahen Osten und die Empfindlichkeit der Energie-, Logistik- und Rohstoffkosten. Zwar seien die Auswirkungen des Nahost-Konflikts auf die Gewinn- und Verlustrechnung begrenzt, schrieb Buller. Er verwies aber zugleich darauf, dass Energiesicherheit und -effizienz wichtige strukturelle Themen seien, die unabhängig vom Iran-Krieg zunehmend wichtiger werden dürften. Die "Top Picks" der US-Bank im Sektor orientierten sich an diesen Strukturtrends. Von den 43 im Team analysierten Aktien seien Siemens Energy, Vestas, IMI, Smiths Group und Rotork aufgrund des steigenden Bedarfs an Energiesicherheit die wichtigsten Unternehmen, hieß es. Im Bereich Energieeffizienz sei Schneider eindeutig der globale Marktführer./ck/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.04.2026 / 19:39 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.04.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: MIGUEL MEDINA/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: Schneider Electric Overweight

Unternehmen:
Schneider Electric S.A.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
325,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
253,30 €		 Abst. Kursziel*:
28,31%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
253,55 €		 Abst. Kursziel aktuell:
28,18%
Analyst Name:
Phil Buller 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
295,25 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Schneider Electric S.A.

09:06 Schneider Electric Overweight JP Morgan Chase & Co.
07.04.26 Schneider Electric Buy Jefferies & Company Inc.
30.03.26 Schneider Electric Buy UBS AG
30.03.26 Schneider Electric Buy Deutsche Bank AG
27.03.26 Schneider Electric Buy Jefferies & Company Inc.
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