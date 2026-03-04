Scout24 Aktie
Marktkap. 4,88 Mrd. EURKGV 25,77
WKN A12DM8
ISIN DE000A12DM80
Symbol SCOTF
Scout24 Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Scout24 auf "Overweight" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen. Marcus Diebel verwies am Donnerstag auf einen Bericht des Online-Mediums "The Information", wonach OpenAI seine Pläne zur Einführung einer Shopping-Funktion direkt in ChatGPT zurückfährt. Der Experte sprach zwar von einer leicht positiven Nachricht. Er bleibe aber vorsichtig. Diebel sieht weiter Potenzial für strukturell höhere Investitionsniveaus im Sektor der Online-Kleinanzeigen in der Zukunft. Die Branche bleibe anfällig für negative Nachrichten rund um Künstliche Intelligenz./la/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2026 / 16:17 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2026 / 16:48 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Scout24 Overweight
|Unternehmen:
Scout24
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
85,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
71,85 €
|Abst. Kursziel*:
18,30%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
71,25 €
|Abst. Kursziel aktuell:
19,30%
|
Analyst Name:
Marcus Diebel
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
105,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
