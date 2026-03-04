DAX 23.816 -1,6%ESt50 5.783 -1,5%MSCI World 4.429 -1,3%Top 10 Crypto 9,5995 +4,7%Nas 22.521 -1,3%Bitcoin 61.527 -1,5%Euro 1,1574 -0,5%Öl 85,53 +3,6%Gold 5.060 -1,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
freenet A0Z2ZZ AIXTRON A0WMPJ E.ON ENAG99 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Heidelberg Materials 604700 Tesla A1CX3T Vonovia A1ML7J BioNTech (ADRs) A2PSR2 NEL ASA A0B733 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 RWE 703712 Airbus 938914 Rolls-Royce A1H81L TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Micron Technology 869020
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nahostkonflikt: DAX letztlich unter 24.000-Punkte-Marke -- Wall Street tiefrot -- Lufthansa-Aktie scheitert an DAX-Rückkehr -- HENSOLDT, PUMA, Broadcom, Siemens Energy, RENK, NVIDIA, Dürr im Fokus
Top News
Tesla-Aktie im Fokus: Unabhängige Liste setzt sich bei Betriebsratswahl an die Spitze - IG Metall spricht von Einflussnahme Tesla-Aktie im Fokus: Unabhängige Liste setzt sich bei Betriebsratswahl an die Spitze - IG Metall spricht von Einflussnahme
Kommt Werbung in ChatGPT? OpenAI-Gespräche verpassen Trade Desk-Aktie einen Höhenflug Kommt Werbung in ChatGPT? OpenAI-Gespräche verpassen Trade Desk-Aktie einen Höhenflug
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Scout24 Aktie

Kaufen
Verkaufen
Scout24 Aktien-Sparplan
71,25 EUR +0,30 EUR +0,42 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 4,88 Mrd. EUR

KGV 25,77
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A12DM8

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000A12DM80

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol SCOTF

JP Morgan Chase & Co.

Scout24 Overweight

19:36 Uhr
Scout24 Overweight
Aktie in diesem Artikel
Scout24
71,25 EUR 0,30 EUR 0,42%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Scout24 auf "Overweight" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen. Marcus Diebel verwies am Donnerstag auf einen Bericht des Online-Mediums "The Information", wonach OpenAI seine Pläne zur Einführung einer Shopping-Funktion direkt in ChatGPT zurückfährt. Der Experte sprach zwar von einer leicht positiven Nachricht. Er bleibe aber vorsichtig. Diebel sieht weiter Potenzial für strukturell höhere Investitionsniveaus im Sektor der Online-Kleinanzeigen in der Zukunft. Die Branche bleibe anfällig für negative Nachrichten rund um Künstliche Intelligenz./la/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2026 / 16:17 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2026 / 16:48 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Scout24

Zusammenfassung: Scout24 Overweight

Unternehmen:
Scout24		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
85,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
71,85 €		 Abst. Kursziel*:
18,30%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
71,25 €		 Abst. Kursziel aktuell:
19,30%
Analyst Name:
Marcus Diebel 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
105,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Scout24

19:36 Scout24 Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.03.26 Scout24 Buy UBS AG
02.03.26 Scout24 Outperform Bernstein Research
27.02.26 Scout24 Outperform RBC Capital Markets
27.02.26 Scout24 Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Scout24

dpa-afx Indexanpassungen Lufthansa-Aktie vor Rückkehr in den DAX - Zalando gefährdet - So reagieren die Aktien Lufthansa-Aktie vor Rückkehr in den DAX - Zalando gefährdet - So reagieren die Aktien
EQS Group EQS-PVR: Scout24 SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
finanzen.net Scout24 Aktie News: Scout24 büßt am Mittag ein
finanzen.net Scout24 Aktie News: Scout24 verzeichnet am Vormittag Verluste
EQS Group EQS-PVR: Scout24 SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
finanzen.net Scout24 Aktie News: Scout24 verteuert sich am Mittwochnachmittag
finanzen.net Börse Frankfurt in Rot: DAX rutscht am Dienstagnachmittag ab
finanzen.net Schwacher Handel: LUS-DAX mit Kurseinbruch
EQS Group EQS-PVR: Scout24 SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
EQS Group EQS-PVR: Scout24 SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Scout24 SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Scout24 SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-CMS: Scout24 SE: Release of a capital market information
EQS Group EQS-PVR: Scout24 SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Scout24 SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-News: Scout24 publishes preliminary results for 2025 and provides guidance for 2026, confirming growth and strong operating performance
EQS Group EQS-CMS: Scout24 SE: Release of a capital market information
RSS Feed
Scout24 zu myNews hinzufügen