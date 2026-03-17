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Marktkap. 4,92 Mrd. EUR

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WKN A12DM8

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Symbol SCOTF

JP Morgan Chase & Co.

Scout24 Overweight

08:36 Uhr
Scout24 Overweight
Aktie in diesem Artikel
Scout24
67,60 EUR 0,45 EUR 0,67%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Scout24 auf "Overweight" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen. Das Interesse der Anleger an den Aktien von Onlineportal-Betreibern bleibe verhalten, schrieb Marcus Diebel in seiner am Donnerstag vorliegenden Brancheneinschätzung. Die Geschäftsmodelle erschienen zwar intakt, doch die Bewertungen seien vielen Investoren mit Blick auf die längerfristigen Risiken - wie etwa durch das Thema Künstliche Intelligenz - zu hoch. Angesichts der Notwendigkeit strukturell höherer Investitionen vor allem in Technologie sowie mit Blick auf das Werbegeschäft sieht Diebel Scout24 und Swiss Marketplace Group weiter am besten positioniert./gl/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2026 / 21:18 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Scout24

Zusammenfassung: Scout24 Overweight

Unternehmen:
Scout24		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
85,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
67,10 €		 Abst. Kursziel*:
26,68%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
67,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
25,74%
Analyst Name:
Marcus Diebel 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
105,31 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Scout24

08:36 Scout24 Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.03.26 Scout24 Buy Jefferies & Company Inc.
05.03.26 Scout24 Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.03.26 Scout24 Buy UBS AG
02.03.26 Scout24 Outperform Bernstein Research
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