Scout24 Aktie
Marktkap. 4,92 Mrd. EURKGV 25,77
WKN A12DM8
ISIN DE000A12DM80
Symbol SCOTF
Scout24 Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Scout24 auf "Overweight" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen. Das Interesse der Anleger an den Aktien von Onlineportal-Betreibern bleibe verhalten, schrieb Marcus Diebel in seiner am Donnerstag vorliegenden Brancheneinschätzung. Die Geschäftsmodelle erschienen zwar intakt, doch die Bewertungen seien vielen Investoren mit Blick auf die längerfristigen Risiken - wie etwa durch das Thema Künstliche Intelligenz - zu hoch. Angesichts der Notwendigkeit strukturell höherer Investitionen vor allem in Technologie sowie mit Blick auf das Werbegeschäft sieht Diebel Scout24 und Swiss Marketplace Group weiter am besten positioniert./gl/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2026 / 21:18 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Scout24
Zusammenfassung: Scout24 Overweight
|Unternehmen:
Scout24
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
85,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
67,10 €
|Abst. Kursziel*:
26,68%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
67,60 €
|Abst. Kursziel aktuell:
25,74%
|
Analyst Name:
Marcus Diebel
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
105,31 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Scout24
|08:36
|Scout24 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.03.26
|Scout24 Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.03.26
|Scout24 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.03.26
|Scout24 Buy
|UBS AG
|02.03.26
|Scout24 Outperform
|Bernstein Research
|08:36
|Scout24 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.03.26
|Scout24 Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.03.26
|Scout24 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.03.26
|Scout24 Buy
|UBS AG
|02.03.26
|Scout24 Outperform
|Bernstein Research
|08:36
|Scout24 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.03.26
|Scout24 Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.03.26
|Scout24 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.03.26
|Scout24 Buy
|UBS AG
|02.03.26
|Scout24 Outperform
|Bernstein Research
|03.11.23
|Scout24 Sell
|UBS AG
|02.11.23
|Scout24 Sell
|UBS AG
|05.10.23
|Scout24 Sell
|UBS AG
|09.08.23
|Scout24 Sell
|UBS AG
|07.08.23
|Scout24 Sell
|UBS AG
|04.11.25
|Scout24 Neutral
|UBS AG
|01.11.25
|Scout24 Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.10.25
|Scout24 Neutral
|UBS AG
|30.10.25
|Scout24 Hold
|Jefferies & Company Inc.
|22.09.25
|Scout24 Neutral
|UBS AG