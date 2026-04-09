Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie

39,47 EUR +0,57 EUR +1,47 %
39,47 EUR +0,44 EUR +1,13 %
Marktkap. 219,21 Mrd. EUR

KGV 11,93 Div. Rendite 3,93%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A3C99G

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN GB00BP6MXD84

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol RYDAF

Jefferies & Company Inc.

Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy

08:41 Uhr
Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy
Shell (ex Royal Dutch Shell)
39,47 EUR 0,57 EUR 1,47%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Shell mit einem Kursziel von 4400 Pence auf "Buy" belassen. Mark Wilson erhöhte in seiner am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung zum jüngsten Zwischenbericht seine Schätzungen für den Gewinn und den operativen Cashflow des Ölkonzerns. Er betonte das stark gelaufene Raffinerie- und Handelsgeschäft. Allerdings sei auch die Nettoverschuldung deutlich gestiegen./rob/ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.04.2026 / 18:40 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.04.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy

Unternehmen:
Shell (ex Royal Dutch Shell)		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
44,00 £
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
34,49 £		 Abst. Kursziel*:
27,59%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Mark Wilson 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
40,75 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Shell (ex Royal Dutch Shell)

08:41 Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy Jefferies & Company Inc.
09.04.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Neutral UBS AG
09.04.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.04.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Sector Perform RBC Capital Markets
08.04.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Shell (ex Royal Dutch Shell)

finanzen.net Geopolitik Akien von Shell, BP & Chevron im Blick: Brüchige Waffenruhe im Iran - Exxon warnt vor Gewinnrückgang Akien von Shell, BP & Chevron im Blick: Brüchige Waffenruhe im Iran - Exxon warnt vor Gewinnrückgang
finanzen.net Minuszeichen in Europa: STOXX 50 zeigt sich schlussendlich schwächer
finanzen.net Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie News: Shell (ex Royal Dutch Shell) am Nachmittag gesucht
finanzen.net Minuszeichen in Europa: STOXX 50 im Minus
finanzen.net Börse Europa: STOXX 50 am Mittag schwächer
finanzen.net Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie News: Shell (ex Royal Dutch Shell) gewinnt am Mittag an Fahrt
finanzen.net Donnerstagshandel in Europa: STOXX 50 verliert zum Start des Donnerstagshandels
finanzen.net Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie News: Shell (ex Royal Dutch Shell) zieht am Vormittag an
finanzen.net Shell kassiert Förderprognose für Gas ein - Aktien von Exxon, Chevron, BP & Co. im Fokus
Zacks Shell (SHEL) is a Great Momentum Stock: Should You Buy?
Zacks Shell (SHEL) Upgraded to Buy: What Does It Mean for the Stock?
Zacks Shell (SHEL) Stock Sinks As Market Gains: Here's Why
New York Times Jeff Shell Steps Down as President of Paramount
Benzinga Shell Cuts Gas Outlook On Middle East Disruptions
MarketWatch Exxon and Shell reveal production hit from Iran war
Zacks Here's Why Shell (SHEL) is a Strong Value Stock
Zacks Shell Plans Significant Investment Surge in Egypt's Gas Sector
