DAX 24.058 -0,3%ESt50 5.855 -0,5%MSCI World 4.629 -0,1%Top 10 Crypto 9,6015 -4,0%Nas 24.755 -0,3%Bitcoin 65.331 -2,8%Euro 1,1735 +0,2%Öl 108,9 +2,9%Gold 4.678 -0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Infineon 623100 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Amazon 906866 Siemens 723610 NEL ASA A0B733 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Allianz 840400 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Intel 855681 Novo Nordisk A3EU6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich schwächer -- Aktien von SK hynix und TSMC brechen Rekorde -- NEL, Cavendish, Rüstungsaktien, E.ON, Allianz, Nordex, Tesla, VW, Commerzbank, Infineon, AMD & Co. im Fokus
Top News
Stockende Verhandlungen in Nahost: DAX kann Gewinne am Montag nicht halten Stockende Verhandlungen in Nahost: DAX kann Gewinne am Montag nicht halten
Consorsbank-Depot zu teuer? Mit diesem Broker sparst du dauerhaft Gebühren Consorsbank-Depot zu teuer? Mit diesem Broker sparst du dauerhaft Gebühren
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
37,49 EUR -0,43 EUR -1,13 %
STU
37,50 EUR -0,46 EUR -1,20 %
HAML
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 213,5 Mrd. EUR

KGV 11,93 Div. Rendite 2,95%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A3C99G

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN GB00BP6MXD84

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol RYDAF

Jefferies & Company Inc.

Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy

17:26 Uhr
Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy
Aktie in diesem Artikel
Shell (ex Royal Dutch Shell)
37,49 EUR -0,43 EUR -1,13%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Shell angesichts der Vereinbarung zur Übernahme des kanadischen Erdöl- und -gaskonzerns Arc Resources auf "Buy" mit einem Kursziel von 4400 Pence belassen. Dies schrieb Mark Wilson in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Zukauf solle zum Produktionswachstum der Briten beitragen sowie als Rohstofflieferant für die Flüssiggasanlage von Shell in Kanada./ck/rob/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.04.2026 / 09:27 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.04.2026 / 09:27 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: peterschreiber.media/ shutterstock.com

Zusammenfassung: Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy

Unternehmen:
Shell (ex Royal Dutch Shell)		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
44,00 £
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
32,42 £		 Abst. Kursziel*:
35,74%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Mark Wilson 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
41,25 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Shell (ex Royal Dutch Shell)

