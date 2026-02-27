DAX 25.284 +0,0%ESt50 6.138 -0,4%MSCI World 4.544 -0,3%Top 10 Crypto 8,8080 +3,7%Nas 22.668 -0,9%Bitcoin 56.318 +0,8%Euro 1,1707 -0,6%Öl 79,39 +9,5%Gold 5.405 +2,4%
Eskalation im Nahen Osten: DAX dürfte unter 25.000 starten -- Asiens Börse in Rot -- Trump Media mit heftigem Verlust -- Kurspotenzial bei Rheinmetall & Co.? -- Lufthansa, TUI, Öl, Goldpreis, im Fokus
Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie

Marktkap. 198,99 Mrd. EUR

KGV 11,92 Div. Rendite 2,94%
WKN A3C99G

ISIN GB00BP6MXD84

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Shell wegen der Eskalation im Nahen Osten von 3400 auf 3600 Pence angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Durch die Straße von Hormus gingen zwischen 20 und 30 Prozent der globalen Öl- und Gasversorgung, schrieb Matthew Lofting am Sonntag angesichts der militärischen Eskalation im Nahen Osten. Die Sicherheit dieser Transporte stehe nun ganz klar im Fokus. Die Anleger sollten im Energiebereich insbesondere auf Unternehmen mit hohem Ölpreis-Hebel setzen./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.03.2026 / 22:13 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.03.2026 / 01:24 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Shell (ex Royal Dutch Shell)		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
36,00 £
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
30,74 £		 Abst. Kursziel*:
17,13%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Matthew Lofting 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
33,92 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Shell (ex Royal Dutch Shell)

08:06 Shell (ex Royal Dutch Shell) Overweight JP Morgan Chase & Co.
25.02.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Overweight JP Morgan Chase & Co.
24.02.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.02.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Sector Perform RBC Capital Markets
09.02.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Overweight Barclays Capital
mehr Analysen

