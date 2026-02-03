Siemens Energy Aktie
Marktkap. 135,06 Mrd. EURKGV 61,05 Div. Rendite 0,70%
WKN ENER6Y
ISIN DE000ENER6Y0
Symbol SMEGF
Siemens Energy Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens Energy mit einem Kursziel von 160 Euro auf "Overweight" belassen. Die Münchner seien stark ins Geschäftsjahr gestartet, schrieb Phil Buller am Mittwoch nach den Zahlen. Im Bereich Gas Services und beim Cashflow seien die Erwartungen klar getoppt worden. Die Verluste der Windkrafttochter Gamesa seien inzwischen zu vernachlässigen./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 07:02 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / 07:02 / GMT
Zusammenfassung: Siemens Energy Overweight
|Unternehmen:
Siemens Energy AG
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
160,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
158,60 €
|Abst. Kursziel*:
0,88%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
157,65 €
|Abst. Kursziel aktuell:
1,49%
|
Analyst Name:
Phil Buller
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
144,40 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
