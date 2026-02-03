DAX 24.880 -0,4%ESt50 6.019 -0,5%MSCI World 4.572 +0,0%Top 10 Crypto 8,5480 -2,8%Nas 23.102 -0,6%Bitcoin 56.064 -3,1%Euro 1,1919 +0,2%Öl 69,77 +1,0%Gold 5.065 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Rheinmetall 703000 BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 Amazon 906866 Allianz 840400 Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA TUI TUAG50 Novo Nordisk A3EU6F Bayer BAY001 RENK RENK73
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX entfernt sich von 25.000 Punkten -- Asiens Börsen fester -- Lufthansa: Streiks am Donnerstag -- Siemens Energy: Rekordaufträge -- Commerzbank hebt Ziele an -- Moderna, Robinhood, VERBIO im Fokus
Top News
Ausblick: Cisco präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel Ausblick: Cisco präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Ahold Delhaize-Aktie deutlich gefragt: Trotz schwierigem US-Geschäft mehr als gedachtt verdient Ahold Delhaize-Aktie deutlich gefragt: Trotz schwierigem US-Geschäft mehr als gedachtt verdient
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Siemens Energy Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
157,65 EUR +5,10 EUR +3,34 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 135,06 Mrd. EUR

KGV 61,05 Div. Rendite 0,70%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN ENER6Y

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000ENER6Y0

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol SMEGF

JP Morgan Chase & Co.

Siemens Energy Overweight

09:36 Uhr
Siemens Energy Overweight
Aktie in diesem Artikel
Siemens Energy AG
157,65 EUR 5,10 EUR 3,34%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens Energy mit einem Kursziel von 160 Euro auf "Overweight" belassen. Die Münchner seien stark ins Geschäftsjahr gestartet, schrieb Phil Buller am Mittwoch nach den Zahlen. Im Bereich Gas Services und beim Cashflow seien die Erwartungen klar getoppt worden. Die Verluste der Windkrafttochter Gamesa seien inzwischen zu vernachlässigen./rob/ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 07:02 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / 07:02 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Siemens Energy AG

Zusammenfassung: Siemens Energy Overweight

Unternehmen:
Siemens Energy AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
160,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
158,60 €		 Abst. Kursziel*:
0,88%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
157,65 €		 Abst. Kursziel aktuell:
1,49%
Analyst Name:
Phil Buller 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
144,40 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Siemens Energy AG

10:26 Siemens Energy Buy Deutsche Bank AG
10:01 Siemens Energy Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09:36 Siemens Energy Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:36 Siemens Energy Outperform RBC Capital Markets
09:36 Siemens Energy Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Siemens Energy AG

finanzen.net Outperform-Einstufung Siemens Energy-Analyse: Aktie von Bernstein Research mit Outperform bewertet Siemens Energy-Analyse: Aktie von Bernstein Research mit Outperform bewertet
finanzen.net Deutsche Bank AG bescheinigt Buy für Siemens Energy-Aktie
dpa-afx ROUNDUP: Siemens Energy mit Rekordaufträgen - Gasgeschäft brummt
TraderFox Siemens Energy startet mit Rekordwerten ins Geschäftsjahr 2026
finanzen.net Neue Analyse: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) bewertet Siemens Energy-Aktie mit Buy
finanzen.net DAX 40-Titel Siemens Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Siemens Energy von vor 3 Jahren abgeworfen
finanzen.net Analyse: So bewertet JP Morgan Chase & Co. die Siemens Energy-Aktie
finanzen.net Jefferies & Company Inc.: Buy für Siemens Energy-Aktie
finanzen.net Outperform für Siemens Energy-Aktie nach RBC Capital Markets-Analyse
FOX Business Siemens Energy investing $1B, creating highly skilled jobs in US
New York Times Siemens Energy Bets $1 Billion That A.I. Power Demand Will Last
Financial Times Siemens Energy calls for Trump policy stability as it commits $1bn to US
Financial Times Siemens Energy calls for Trump policy stability as it commits $1bn to US
Zacks Are You Looking for a Top Momentum Pick? Why Siemens Energy AG Unsponsored ADR (SMNEY) is a Great Choice
Financial Times Revived Siemens Energy fends off activist call for wind spin-off
Financial Times Activist behind Engine No. 1 Exxon campaign builds stake in Siemens Energy
Financial Times Siemens Energy lifts profit outlook on data centre and gas turbine demand
RSS Feed
Siemens Energy AG zu myNews hinzufügen