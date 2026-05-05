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Jefferies & Company Inc.

Siltronic Buy

16:36 Uhr
Siltronic Buy
Aktie in diesem Artikel
Siltronic AG
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Siltronic von 83 auf 103 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Wafer-Zyklus scheine die Talsohle durchschritten zu haben, da sich die Lagerbestände weitgehend normalisiert hätten und sich die Nachfrage über den Bereich rund um Künstliche Intelligenz hinaus ausweite, schrieb Constantin Hesse in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Eine hohe Auslastung bei 300-mm-Wafern, stabilisierte Spotpreise und wieder aufgenommene Verhandlungen über Langfristverträge deuteten auf eine Verknappung des Angebots und eine sich verbessernde Preisdynamik hin. Dies stütze eine positivere Gewinnentwicklung und ein Aufwärtspotenzial gegenüber den Markterwartungen./rob/la/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.05.2026 / 08:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2026 / 08:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Siltronic Buy

Unternehmen:
Siltronic AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
103,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
95,00 €		 Abst. Kursziel*:
8,42%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
95,90 €		 Abst. Kursziel aktuell:
7,40%
Analyst Name:
Constantin Hesse 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
80,75 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Siltronic AG

16:36 Siltronic Buy Jefferies & Company Inc.
06.05.26 Siltronic Hold Deutsche Bank AG
01.05.26 Siltronic Neutral UBS AG
30.04.26 Siltronic Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.04.26 Siltronic Halten DZ BANK
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