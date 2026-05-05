Siltronic Aktie
Marktkap. 2,48 Mrd. EUR
WKN WAF300
ISIN DE000WAF3001
Symbol SSLLF
Siltronic Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Siltronic von 83 auf 103 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Wafer-Zyklus scheine die Talsohle durchschritten zu haben, da sich die Lagerbestände weitgehend normalisiert hätten und sich die Nachfrage über den Bereich rund um Künstliche Intelligenz hinaus ausweite, schrieb Constantin Hesse in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Eine hohe Auslastung bei 300-mm-Wafern, stabilisierte Spotpreise und wieder aufgenommene Verhandlungen über Langfristverträge deuteten auf eine Verknappung des Angebots und eine sich verbessernde Preisdynamik hin. Dies stütze eine positivere Gewinnentwicklung und ein Aufwärtspotenzial gegenüber den Markterwartungen./rob/la/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.05.2026 / 08:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2026 / 08:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Siltronic Buy
|Unternehmen:
Siltronic AG
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
103,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
95,00 €
|Abst. Kursziel*:
8,42%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
95,90 €
|Abst. Kursziel aktuell:
7,40%
|
Analyst Name:
Constantin Hesse
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
80,75 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Siltronic AG
|16:36
|Siltronic Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.05.26
|Siltronic Hold
|Deutsche Bank AG
|01.05.26
|Siltronic Neutral
|UBS AG
|30.04.26
|Siltronic Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.04.26
|Siltronic Halten
|DZ BANK
|16:36
|Siltronic Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.05.26
|Siltronic Hold
|Deutsche Bank AG
|01.05.26
|Siltronic Neutral
|UBS AG
|30.04.26
|Siltronic Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.04.26
|Siltronic Halten
|DZ BANK
|16:36
|Siltronic Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.04.26
|Siltronic Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.04.26
|Siltronic Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.03.26
|Siltronic Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.03.26
|Siltronic Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.07.24
|Siltronic Sell
|UBS AG
|07.05.24
|Siltronic Sell
|UBS AG
|02.05.24
|Siltronic Sell
|UBS AG
|26.04.24
|Siltronic Sell
|UBS AG
|11.04.24
|Siltronic Sell
|UBS AG
|06.05.26
|Siltronic Hold
|Deutsche Bank AG
|01.05.26
|Siltronic Neutral
|UBS AG
|30.04.26
|Siltronic Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.04.26
|Siltronic Halten
|DZ BANK
|29.04.26
|Siltronic Neutral
|UBS AG