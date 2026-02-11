Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Stellantis von 10,00 auf 7,80 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Romain Gourvil sieht den Ausblick vom 6. Februar als Großreinemachen des Autokonzerns. Letztlich seien die Risiken für die Anlagestory damit nun gesunken, schrieb er am Mittwochabend./rob/ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 17:41 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

