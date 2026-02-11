Stellantis Aktie
Marktkap. 18,24 Mrd. EURKGV 6,79 Div. Rendite 5,40%
WKN A2QL01
ISIN NL00150001Q9
Symbol STLA
Stellantis Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Stellantis von 10,00 auf 7,80 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Romain Gourvil sieht den Ausblick vom 6. Februar als Großreinemachen des Autokonzerns. Letztlich seien die Risiken für die Anlagestory damit nun gesunken, schrieb er am Mittwochabend./rob/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 17:41 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: MikeDotta / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Stellantis Buy
|Unternehmen:
Stellantis
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
7,80 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
6,47 €
|Abst. Kursziel*:
20,63%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
6,46 €
|Abst. Kursziel aktuell:
20,72%
|
Analyst Name:
Romain Gourvil
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
9,03 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Stellantis
|08:41
|Stellantis Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.02.26
|Stellantis Kaufen
|DZ BANK
|09.02.26
|Stellantis Hold
|Deutsche Bank AG
|09.02.26
|Stellantis Buy
|UBS AG
|09.02.26
|Stellantis Equal Weight
|Barclays Capital
|06.11.25
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|22.09.25
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|01.08.25
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|02.10.24
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|31.07.24
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|09.02.26
|Stellantis Hold
|Deutsche Bank AG
|09.02.26
|Stellantis Equal Weight
|Barclays Capital
|19.01.26
|Stellantis Equal Weight
|Barclays Capital
|15.01.26
|Stellantis Neutral
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|14.01.26
|Stellantis Market-Perform
|Bernstein Research