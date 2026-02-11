DAX 25.072 +0,9%ESt50 6.076 +0,7%MSCI World 4.579 +0,2%Top 10 Crypto 8,5670 +0,2%Nas 23.066 -0,2%Bitcoin 56.448 +0,1%Euro 1,1886 +0,1%Öl 69,66 +0,0%Gold 5.073 -0,2%
Heute im Fokus
DAX im Plus -- Asiens Börsen uneins -- Mercedes-Benz mit Gewinneinbruch -- Siemens erhöht Ergebnisprognose -- Deutsche Börse, DroneShield, Novo Nordisk, Viking, Lufthansa, thyssenkrupp, Cisco im Fokus
Top News
Analysten: Gold und Silber werden immer mehr zu einem Spekulationsobjekt Analysten: Gold und Silber werden immer mehr zu einem Spekulationsobjekt
DAX am Donnerstag deutlich in der Gewinnzone - 25.000-Punkte-Marke überschritten DAX am Donnerstag deutlich in der Gewinnzone - 25.000-Punkte-Marke überschritten
Stellantis Aktie

6,46 EUR +0,03 EUR +0,40 %
STU
7,61 USD ±0,00 USD ±0,00 %
nachbörslich
BTT
Marktkap. 18,24 Mrd. EUR

KGV 6,79 Div. Rendite 5,40%
WKN A2QL01

ISIN NL00150001Q9

Symbol STLA

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Stellantis Buy

08:41 Uhr
Stellantis Buy
Stellantis
6,46 EUR 0,03 EUR 0,40%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Stellantis von 10,00 auf 7,80 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Romain Gourvil sieht den Ausblick vom 6. Februar als Großreinemachen des Autokonzerns. Letztlich seien die Risiken für die Anlagestory damit nun gesunken, schrieb er am Mittwochabend./rob/ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 17:41 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: MikeDotta / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Stellantis Buy

Unternehmen:
Stellantis		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
7,80 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
6,47 €		 Abst. Kursziel*:
20,63%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
6,46 €		 Abst. Kursziel aktuell:
20,72%
Analyst Name:
Romain Gourvil 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
9,03 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Stellantis

08:41 Stellantis Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.02.26 Stellantis Kaufen DZ BANK
09.02.26 Stellantis Hold Deutsche Bank AG
09.02.26 Stellantis Buy UBS AG
09.02.26 Stellantis Equal Weight Barclays Capital
Nachrichten zu Stellantis

Dow Jones Austausch nötig Stellantis-Aktie dennoch im Plus: Warnung vor defekten Airbags in den USA Stellantis-Aktie dennoch im Plus: Warnung vor defekten Airbags in den USA
dpa-afx Ford-Aktie dennoch fester: Autobauer hohem Milliardenverlust
finanzen.net Angespannte Stimmung in Paris: CAC 40 legt zum Ende des Mittwochshandels den Rückwärtsgang ein
finanzen.net Stellantis Aktie News: Stellantis am Mittwochnachmittag auf grünem Terrain
finanzen.net Handel in Paris: CAC 40 am Mittwochnachmittag mit Gewinnen
finanzen.net Schwache Performance in Paris: CAC 40 in Rot
finanzen.net Stellantis Aktie News: Stellantis am Mittwochmittag auf rotem Terrain
finanzen.net Euronext-Handel CAC 40 fällt zum Handelsstart
finanzen.net Stellantis Aktie News: Stellantis am Mittwochvormittag mit Abschlägen
Benzinga Gartner, Stellantis, And Novo Nordisk Are Among Top 10 Large Cap Losers Last Week (Feb. 2-Feb. 6): Are the Others in Your Portfolio?
Business Times Europe: Stoxx 600 rebounds in broad based gains; Stellantis plunge drags auto stocks
FOX Business Stellantis takes massive $26B hit after moving away from EVs
FOX Business Stellantis takes massive $26B hit after changing EV strategy
Benzinga Stellantis Flags Big Profit Miss, 2026 Outlook Looks Weak
Korea Times LG Energy Solution to take full control of Canadian battery JV with Stellantis
MarketWatch Jeep maker Stellantis facing worst-ever stock rout as it takes $26 billion hit over miscalculating EV demand
Business Times Stellantis plunges after taking 22 billion euros hit on EVs
