JP Morgan Chase & Co.

Stellantis Overweight

17:41 Uhr

Stellantis

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Stellantis auf "Overweight" mit einem Kursziel von 10 Euro belassen. Jose M Asumendi senkte in einer am Freitag vorliegenden Studie seine Gewinnerwartungen für 2026. Die Margenerholung in Nordamerika dürfte langsamer verlaufen als bisher gedacht und die Gewinnmargen in Europa schwach bleiben. Gleichwohl scheine sich die Geschäftsdynamik des Autobauers in Nordamerika zu verbessern, auch dank neuer Modelle und reduzierter Fixkosten./mis/rob/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.03.2026 / 12:41 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.03.2026 / 12:41 / GMT

