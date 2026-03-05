DAX 23.548 -1,1%ESt50 5.709 -1,3%MSCI World 4.420 -0,9%Top 10 Crypto 8,8480 -7,8%Nas 22.585 -0,7%Bitcoin 58.925 -3,5%Euro 1,1603 +0,0%Öl 91,58 +8,6%Gold 5.141 +1,1%
Stellantis Aktie

6,20 EUR -0,09 EUR -1,35 %
STU
7,19 USD -0,09 USD -1,24 %
BTT
Marktkap. 18,66 Mrd. EUR

WKN A2QL01

ISIN NL00150001Q9

Symbol STLA

JP Morgan Chase & Co.

Stellantis Overweight

17:41 Uhr
Stellantis Overweight
Stellantis
6,20 EUR -0,09 EUR -1,35%
Charts| News| Analysen
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Stellantis auf "Overweight" mit einem Kursziel von 10 Euro belassen. Jose M Asumendi senkte in einer am Freitag vorliegenden Studie seine Gewinnerwartungen für 2026. Die Margenerholung in Nordamerika dürfte langsamer verlaufen als bisher gedacht und die Gewinnmargen in Europa schwach bleiben. Gleichwohl scheine sich die Geschäftsdynamik des Autobauers in Nordamerika zu verbessern, auch dank neuer Modelle und reduzierter Fixkosten./mis/rob/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.03.2026 / 12:41 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.03.2026 / 12:41 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: MikeDotta / Shutterstock.com

Analysen zu Stellantis

27.02.26 Stellantis Sector Perform RBC Capital Markets
27.02.26 Stellantis Market-Perform Bernstein Research
27.02.26 Stellantis Buy UBS AG
27.02.26 Stellantis Hold Deutsche Bank AG
26.02.26 Stellantis Sector Perform RBC Capital Markets
mehr Analysen

Nachrichten zu Stellantis

finanzen.net Stellantis Aktie News: Anleger schicken Stellantis am Nachmittag auf rotes Terrain
finanzen.net Anleger in Paris halten sich zurück: CAC 40 nachmittags mit Abgaben
finanzen.net CAC 40 aktuell: CAC 40 zeigt sich mittags schwächer
finanzen.net Stellantis Aktie News: Anleger schicken Stellantis am Freitagmittag auf rotes Terrain
finanzen.net Handel in Paris: CAC 40 zum Start des Freitagshandels in der Gewinnzone
finanzen.net Stellantis Aktie News: Stellantis reagiert am Freitagvormittag positiv
finanzen.net Handel in Paris: CAC 40 beendet die Sitzung weit in der Verlustzone
finanzen.net Angespannte Stimmung in Paris: CAC 40 fällt am Donnerstagnachmittag
Benzinga Elon Musk&#39;s Tesla Loses Toyota, Stellantis From EU Carbon Credits Pool: Report
Financial Times Stellantis warns of higher US tariff costs as it reports €22bn loss
Cointelegraph Gate secures Maltese payments license to expand EU fiat and stablecoin services
Cointelegraph Gate secures Maltese payments license to expand EU fiat and stablecoin services
Cointelegraph TRM Labs, Finray Technologies partner for crypto and fiat monitoring
Benzinga How Do Investors Really Feel About Stellantis NV?
Cointelegraph Bitcoin’s tech stock divergence is a ‘fire alarm’ for fiat: Arthur Hayes
FOX Business Stellantis issues 'do not drive' warning for 225,000 vehicles over dangerous air bag issue
