Stellantis Aktie
Marktkap. 18,66 Mrd. EUR
WKN A2QL01
ISIN NL00150001Q9
Symbol STLA
Stellantis Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Stellantis auf "Overweight" mit einem Kursziel von 10 Euro belassen. Jose M Asumendi senkte in einer am Freitag vorliegenden Studie seine Gewinnerwartungen für 2026. Die Margenerholung in Nordamerika dürfte langsamer verlaufen als bisher gedacht und die Gewinnmargen in Europa schwach bleiben. Gleichwohl scheine sich die Geschäftsdynamik des Autobauers in Nordamerika zu verbessern, auch dank neuer Modelle und reduzierter Fixkosten./mis/rob/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.03.2026 / 12:41 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.03.2026 / 12:41 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: MikeDotta / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Stellantis Overweight
|Unternehmen:
Stellantis
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
10,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
6,20 €
|Abst. Kursziel*:
61,37%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
6,20 €
|Abst. Kursziel aktuell:
61,29%
|
Analyst Name:
Jose M Asumendi
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
8,40 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Stellantis
|27.02.26
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.02.26
|Stellantis Market-Perform
|Bernstein Research
|27.02.26
|Stellantis Buy
|UBS AG
|27.02.26
|Stellantis Hold
|Deutsche Bank AG
|26.02.26
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.02.26
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.02.26
|Stellantis Market-Perform
|Bernstein Research
|27.02.26
|Stellantis Buy
|UBS AG
|27.02.26
|Stellantis Hold
|Deutsche Bank AG
|26.02.26
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.02.26
|Stellantis Buy
|UBS AG
|12.02.26
|Stellantis Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.02.26
|Stellantis Kaufen
|DZ BANK
|09.02.26
|Stellantis Buy
|UBS AG
|09.02.26
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.25
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|22.09.25
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|01.08.25
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|02.10.24
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|31.07.24
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|27.02.26
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.02.26
|Stellantis Market-Perform
|Bernstein Research
|27.02.26
|Stellantis Hold
|Deutsche Bank AG
|26.02.26
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|26.02.26
|Stellantis Market-Perform
|Bernstein Research