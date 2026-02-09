DAX 25.015 +1,2%ESt50 6.059 +1,0%MSCI World 4.576 +0,1%Top 10 Crypto 8,7840 -1,0%Nas 23.239 +0,9%Bitcoin 57.885 -1,7%Euro 1,1902 -0,1%Öl 69,07 -0,1%Gold 5.028 -0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 Amazon 906866 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 Microsoft 870747 Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Stellantis A2QL01 BASF BASF11 Siemens 723610
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stabil erwartet -- Asiens Börsen in Grün -- ON Semiconductor mit Gewinneinbruch -- TeamViewer mit vorsichtigem Ausblick für 2026 -- TUI bestätigt Ausblick
Top News
SAP-Aktie: Berenberg sieht KI-Sorgen als Chance - Kursziel bestätigt SAP-Aktie: Berenberg sieht KI-Sorgen als Chance - Kursziel bestätigt
Webinar mit denTradingBrothers: Megatrends & Edelmetalle mit Hebel - Strategien für aktive Anleger Webinar mit denTradingBrothers: Megatrends & Edelmetalle mit Hebel - Strategien für aktive Anleger
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

STMicroelectronics Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
27,31 EUR -0,03 EUR -0,09 %
STU
24,81 CHF +2,01 CHF +8,82 %
BRX
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 22,1 Mrd. EUR

KGV 133,46 Div. Rendite 1,37%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 893438

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN NL0000226223

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol STMEF

Jefferies & Company Inc.

STMicroelectronics Buy

08:16 Uhr
STMicroelectronics Buy
Aktie in diesem Artikel
STMicroelectronics N.V.
27,31 EUR -0,03 EUR -0,09%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für STMicroelectronics mit einem Kursziel von 29 Euro auf "Buy" belassen. Der ausgeweitete Deal mit Amazon Web Services (AWS) stärke die Rolle der Franzosen im Bereich KI-Infrastruktur, schrieb Janardan Menon am Montagabend. Der Chipkonzern sei ein strategischer Zulieferer für AWS. STMicro strebe bis 2028 eine Milliarde Euro Umsatz mit Halbleitern für KI-Rechenzentren an, erinnerte Menon. Er hält das Ziel für erreichbar./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2026 / 12:48 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

Zusammenfassung: STMicroelectronics Buy

Unternehmen:
STMicroelectronics N.V.		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
29,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
26,94 €		 Abst. Kursziel*:
7,63%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
27,31 €		 Abst. Kursziel aktuell:
6,21%
Analyst Name:
Janardan Menon 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
26,60 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu STMicroelectronics N.V.

08:16 STMicroelectronics Buy Jefferies & Company Inc.
04.02.26 STMicroelectronics Buy UBS AG
30.01.26 STMicroelectronics Buy Jefferies & Company Inc.
30.01.26 STMicroelectronics Neutral Goldman Sachs Group Inc.
30.01.26 STMicroelectronics Buy UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu STMicroelectronics N.V.

dpa-afx Strategische Partnerschaft STMicro-Aktie zieht kräftig an: Amazon-Cloudsparte sichert sich Halbleiter STMicro-Aktie zieht kräftig an: Amazon-Cloudsparte sichert sich Halbleiter
TraderFox Stocks in Action USA: Kroger, Hims & Hers, STMicroelectronics
TraderFox STMicro: Die neue Zusammenarbeit mit AWS macht den Chiphersteller zum Profiteur der 200 Mrd. USD Capex-Offensive. Chart-Breakout!
finanzen.net Aktien von Samsung & SK Hynix schießen durch die Decke: Überträgt sich die Rally auf Infineon & Co.?
finanzen.net Experten sehen bei STMicroelectronics-Aktie Potenzial
finanzen.net STMicroelectronics stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
finanzen.net STMicro-Aktie im Fokus: Infineon-Rivale übertrifft Umsatzerwartungen in Q4 - Gewinn sackt ab
finanzen.net Ausblick: STMicroelectronics präsentiert Quartalsergebnisse
dpa-afx TSMC-Aktie zieht deutlich an nach starkem Quartalsbericht und Ausblick
MarketWatch STMicro shares boom on multiyear, mult-billion dollar deal with Amazon Web Services
Benzinga Why STMicroelectronics Shares Are Trading Higher; Here Are 20 Stocks Moving Premarket
Benzinga STMicroelectronics Lands Multibillion Dollar AWS Deal To Power Next-Gen AI Data Centers
Zacks The Zacks Analyst Blog Highlights Lattice Semiconductor, Microchip Technology and STMicroelectronics
Benzinga STMicroelectronics Withholds 2026 Outlook But Says Growth Is Coming
Benzinga Is STMicroelectronics NV Gaining or Losing Market Support?
Benzinga STMicroelectronics Brings Humanoid Robots Into Its Factories
PR Newswire Oversonic Robotics signs humanoid robots supply agreement with STMicroelectronics
RSS Feed
STMicroelectronics N.V. zu myNews hinzufügen