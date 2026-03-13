Ströer Aktie
Marktkap. 1,85 Mrd. EURKGV 19,65 Div. Rendite 4,99%
WKN 749399
ISIN DE0007493991
Symbol SOTDF
Ströer SECo Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Ströer von 55 auf 36 Euro gesenkt und die Aktien von "Outperform" auf "Market-Perform" abgestuft. Analystin Annick Maas gibt nun den Papieren des französischen Konkurrenten JCDecaux den Vorzug. Die Veräußerung von Assets abseits des Kerngeschäfts mit Außenwerbung sei bei den Deutschen wohl zunächst vom Tisch. Gerade hier habe man aber mit operativen Herausforderungen zu kämpfen. Maas reduzierte zudem ihre 2027er Gewinnprognose (bereinigtes EPS)./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.03.2026 / 17:46 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.03.2026 / 06:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: STRÖER
Zusammenfassung: Ströer Market-Perform
|Unternehmen:
Ströer SE & Co. KGaA
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
36,00 €
|Rating jetzt:
Market-Perform
|Kurs*:
31,85 €
|Abst. Kursziel*:
13,03%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
31,80 €
|Abst. Kursziel aktuell:
13,21%
|
Analyst Name:
Annick Maas
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
50,44 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Ströer SE & Co. KGaA
|13:01
|Ströer Market-Perform
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|Ströer Overweight
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|Ströer Market-Perform
|Bernstein Research
|10.03.26
|Ströer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.03.26
|Ströer Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.03.26
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|JP Morgan Chase & Co.
|06.03.26
|Ströer Equal Weight
|Barclays Capital
|10.03.26
|Ströer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.03.26
|Ströer Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.03.26
|Ströer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.03.26
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