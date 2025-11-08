DAX 23.996 +1,8%ESt50 5.664 +1,8%MSCI World 4.335 +0,2%Top 10 Crypto 14,50 +4,9%Nas 23.005 -0,2%Bitcoin 91.712 +1,1%Euro 1,1564 +0,1%Öl 63,84 +0,2%Gold 4.078 +2,0%
SUSS MicroTec Aktie

33,64 EUR +2,76 EUR +8,94 %
STU
Marktkap. 581,11 Mio. EUR

KGV 17,98 Div. Rendite 0,62%
WKN A1K023

ISIN DE000A1K0235

Symbol SESMF

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Suss Microtec von 31 auf 42 Euro angehoben und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Beim Chipausrüster sei eine Auftragsbelebung in Sicht, schrieb Janardan Menon in seiner am Montag vorliegenden Kaufempfehlung. Die bisherige Schwäche hier sei ohnehin in den gesunkenen Umsatzschätzungen für 2026 berücksichtigt. Zudem wies Menon auf die niedrige Bewertung mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von lediglich 14 auf Basis der Prognose für das kommende Jahr hin./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2025 / 12:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2025 / 19:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: SUSS MicroTec SE

Zusammenfassung: SUSS MicroTec Buy

Unternehmen:
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
42,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
33,64 €		 Abst. Kursziel*:
24,85%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
33,64 €		 Abst. Kursziel aktuell:
24,85%
Analyst Name:
Janardan Menon 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
43,20 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)

08:01 SUSS MicroTec Buy UBS AG
08:01 SUSS MicroTec Buy Jefferies & Company Inc.
07.11.25 SUSS MicroTec Buy Warburg Research
07.11.25 SUSS MicroTec Buy Deutsche Bank AG
30.10.25 SUSS MicroTec Hold Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)

dpa-afx Expertenstimme SUSS MicroTec-Aktie im Höhenflug: Jefferies vergibt Kaufempfehlung und hebt Kursziel an - UBS zieht nach SUSS MicroTec-Aktie im Höhenflug: Jefferies vergibt Kaufempfehlung und hebt Kursziel an - UBS zieht nach
dpa-afx ANALYSE-FLASH: UBS hebt Suss Microtec auf 'Buy' - Ziel hoch auf 39 Euro
finanzen.net TecDAX-Wert SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) von vor 5 Jahren eingefahren
finanzen.net Montagshandel in Frankfurt: Zum Start des Montagshandels Pluszeichen im SDAX
finanzen.net Optimismus in Frankfurt: TecDAX startet mit Gewinnen
finanzen.net SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec): So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
finanzen.net Angespannte Stimmung in Frankfurt: SDAX sackt zum Handelsende ab
finanzen.net Angespannte Stimmung in Frankfurt: TecDAX verliert letztendlich
finanzen.net Schwacher Wochentag in Frankfurt: SDAX nachmittags im Minus
EQS Group EQS-News: SUSS expects significant improvement in order momentum in the fourth quarter
EQS Group EQS-PVR: SUSS MicroTec SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-News: New SUSS production site in Zhubei has officially opened
EQS Group EQS-Adhoc: Preliminary figures of SUSS for the third quarter of 2025 significantly below market expectations – Guidance for gross profit margin and EBIT margin for the financial year 2025 reduced
EQS Group EQS-PVR: SUSS MicroTec SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-News: SUSS finishes first half of the year with significant sales growth
EQS Group EQS-PVR: SUSS MicroTec SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: SUSS MicroTec SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
