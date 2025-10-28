Warburg Research

SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Buy

11:46 Uhr

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Suss Microtec von 60 auf 58 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Das dritte Quartal des Halbleiterzulieferers sei enttäuschend verlaufen, schrieb Malte Schaumann in seinem am Mittwoch vorliegenden Resume. Angesichts der guten mittelfristigen Aussichten biete der Kursrückgang allerdings Einstiegschancen./rob/mf/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

