DAX 24.136 -0,6%ESt50 5.706 +0,0%MSCI World 4.434 +0,2%Top 10 Crypto 15,38 +2,5%Nas 23.977 +0,6%Bitcoin 96.493 -0,5%Euro 1,1649 +0,0%Öl 65,25 +1,2%Gold 4.010 +1,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Rheinmetall 703000 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 PayPal A14R7U Deutsche Bank 514000 DroneShield A2DMAA Nokia 870737 Amazon 906866 Tesla A1CX3T Beyond Meat A2N7XQ BASF BASF11 Microsoft 870747 adidas A1EWWW Deutsche Telekom 555750
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor Fed-Entscheid: DAX zurückhaltend -- Wall Street fester -- Deutsche Bank übertrifft Erwartungen -- Mercedes-Benz erleidet Gewinneinbruch -- Coinbase, NVIDIA, adidas, DroneShield im Fokus
Top News
Deutsche Bank: Verbucht einen Rekordgewinn im 3. Quartal. Die 2025er Ziele stehen bei der 9,2er KGV-Aktie mit 3,3 % Dividendenrendite! Deutsche Bank: Verbucht einen Rekordgewinn im 3. Quartal. Die 2025er Ziele stehen bei der 9,2er KGV-Aktie mit 3,3 % Dividendenrendite!
Viking Therapeutics: Canaccord sieht 194 % Kurspotenzial mit Verweis auf die potenziellen Medikamente gegen Adipositas Viking Therapeutics: Canaccord sieht 194 % Kurspotenzial mit Verweis auf die potenziellen Medikamente gegen Adipositas
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

SUSS MicroTec Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
26,84 EUR +0,50 EUR +1,90 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 502,74 Mio. EUR

KGV 17,98 Div. Rendite 0,62%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A1K023

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000A1K0235

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol SESMF

Warburg Research

SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Buy

11:46 Uhr
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Buy
Aktie in diesem Artikel
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
26,84 EUR 0,50 EUR 1,90%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Suss Microtec von 60 auf 58 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Das dritte Quartal des Halbleiterzulieferers sei enttäuschend verlaufen, schrieb Malte Schaumann in seinem am Mittwoch vorliegenden Resume. Angesichts der guten mittelfristigen Aussichten biete der Kursrückgang allerdings Einstiegschancen./rob/mf/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: SUSS MicroTec SE

Zusammenfassung: SUSS MicroTec Buy

Unternehmen:
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
58,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
33,64 €		 Abst. Kursziel*:
72,41%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
26,84 €		 Abst. Kursziel aktuell:
116,10%
Analyst Name:
Malte Schaumann 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
41,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)

11:46 SUSS MicroTec Buy Warburg Research
28.10.25 SUSS MicroTec Verkaufen DZ BANK
28.10.25 SUSS MicroTec Buy Warburg Research
28.10.25 SUSS MicroTec Hold Deutsche Bank AG
28.10.25 SUSS MicroTec Neutral UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)

dpa-afx Enttäuschendes Quartal SUSS MicroTec-Aktie bricht um mehr als ein Viertel ein: Jahresprognose gesenkt SUSS MicroTec-Aktie bricht um mehr als ein Viertel ein: Jahresprognose gesenkt
finanzen.net Anleger in Frankfurt halten sich zurück: SDAX präsentiert sich zum Ende des Dienstagshandels leichter
finanzen.net Dienstagshandel in Frankfurt: TecDAX zum Handelsende leichter
finanzen.net SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Aktie News: SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) mit herben Abschlägen am Nachmittag
finanzen.net Zurückhaltung in Frankfurt: SDAX am Dienstagnachmittag im Minus
finanzen.net Minuszeichen in Frankfurt: TecDAX fällt nachmittags zurück
TraderFox Stocks in Action: RWE, Süss Microtec, Nordex, Bechtle und Symrise.
dpa-afx ROUNDUP 2: Suss senkt Ausblick nach enttäuschendem Quartal - Kurs sackt ab
StockXperts SUSS MicroTec: Das Ende der Wachstumsstory?
EQS Group EQS-Adhoc: Preliminary figures of SUSS for the third quarter of 2025 significantly below market expectations – Guidance for gross profit margin and EBIT margin for the financial year 2025 reduced
EQS Group EQS-PVR: SUSS MicroTec SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-News: SUSS finishes first half of the year with significant sales growth
EQS Group EQS-PVR: SUSS MicroTec SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: SUSS MicroTec SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-Adhoc: SUSS adjusts its guidance for gross profit margin and EBIT margin in financial year 2025
EQS Group EQS-PVR: SUSS MicroTec SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-News: Annual General Meeting approves dividend proposal and re-elects Jan Smits to the Supervisory Board
RSS Feed
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) zu myNews hinzufügen