Symrise Aktie

72,06 EUR -1,46 EUR -1,99 %
STU
Marktkap. 10,69 Mrd. EUR

KGV 30,00 Div. Rendite 1,17%
WKN SYM999

ISIN DE000SYM9999

Symbol SYIEF

JP Morgan Chase & Co.

Symrise Overweight

10:36 Uhr
Symrise Overweight
Aktie in diesem Artikel
Symrise AG
72,06 EUR -1,46 EUR -1,99%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Symrise mit einem Kursziel von 105 Euro auf "Overweight" belassen. Gerade der schwache Ausblick des Aromenhersteller für das erste Quartal dürfte intensiv beäugt werden, schrieb Edward Hockin am Mittwoch./rob/mf

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2026 / 07:44 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2026 / 07:44 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Symrise

Zusammenfassung: Symrise Overweight

Unternehmen:
Symrise AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
105,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
71,72 €		 Abst. Kursziel*:
46,40%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
72,06 €		 Abst. Kursziel aktuell:
45,71%
Analyst Name:
Edward Hockin 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
91,43 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

