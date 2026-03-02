JP Morgan Chase & Co.

Symrise Overweight

10:36 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Symrise mit einem Kursziel von 105 Euro auf "Overweight" belassen. Gerade der schwache Ausblick des Aromenhersteller für das erste Quartal dürfte intensiv beäugt werden, schrieb Edward Hockin am Mittwoch./rob/mf

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2026 / 07:44 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2026 / 07:44 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

