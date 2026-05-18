T-Mobile US Aktie
163,62 EUR +0,20 EUR +0,12 %
190,62 USD +5,35 USD +2,89 %
Marktkap. 172,29 Mrd. EURKGV 20,89 Div. Rendite 1,80%
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T-Mobile US Overweight
13:06 Uhr
Aktie in diesem Artikel
163,62 EUR 0,20 EUR 0,12%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat die Einstufung für T-Mobile US mit einem Kursziel von 275 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Dies schrieb Sebastiano Petti am Montagabend anlässlich der jährlichen Konferenz der US-Bank für Technologie, Medien und Kommunikation (TMC)./rob/ajx/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.05.2026 / 18:59 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.05.2026 / 18:59 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: mandritoiu / Shutterstock.com
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Zusammenfassung: T-Mobile US Overweight
|Unternehmen:
T-Mobile US
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
$ 275,00
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
$ 190,65
|Abst. Kursziel*:
44,24%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
$ 190,62
|Abst. Kursziel aktuell:
44,27%
|
Analyst Name:
Sebastiano C Petti
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 257,33
*zum Zeitpunkt der Analyse
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