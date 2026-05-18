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Marktkap. 172,29 Mrd. EUR

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WKN A1T7LU

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ISIN US8725901040

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Symbol TMUS

JP Morgan Chase & Co.

T-Mobile US Overweight

13:06 Uhr
T-Mobile US Overweight
Aktie in diesem Artikel
T-Mobile US
163,62 EUR 0,20 EUR 0,12%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat die Einstufung für T-Mobile US mit einem Kursziel von 275 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Dies schrieb Sebastiano Petti am Montagabend anlässlich der jährlichen Konferenz der US-Bank für Technologie, Medien und Kommunikation (TMC)./rob/ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.05.2026 / 18:59 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.05.2026 / 18:59 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: mandritoiu / Shutterstock.com

Zusammenfassung: T-Mobile US Overweight

Unternehmen:
T-Mobile US		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
$ 275,00
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
$ 190,65		 Abst. Kursziel*:
44,24%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
$ 190,62		 Abst. Kursziel aktuell:
44,27%
Analyst Name:
Sebastiano C Petti 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 257,33

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu T-Mobile US

13:06 T-Mobile US Overweight JP Morgan Chase & Co.
06.05.26 T-Mobile US Kaufen DZ BANK
29.04.26 T-Mobile US Buy UBS AG
29.04.26 T-Mobile US Buy Goldman Sachs Group Inc.
29.04.26 T-Mobile US Overweight JP Morgan Chase & Co.
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