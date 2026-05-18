JP Morgan Chase & Co.

T-Mobile US Overweight

13:06 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat die Einstufung für T-Mobile US mit einem Kursziel von 275 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Dies schrieb Sebastiano Petti am Montagabend anlässlich der jährlichen Konferenz der US-Bank für Technologie, Medien und Kommunikation (TMC)./rob/ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.05.2026 / 18:59 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.05.2026 / 18:59 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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