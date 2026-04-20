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Symbol TNXXF

JP Morgan Chase & Co.

Talanx Overweight

17:46 Uhr
Talanx Overweight
Aktie in diesem Artikel
Talanx AG
117,70 EUR 0,80 EUR 0,68%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Talanx auf "Overweight" mit einem Kursziel von 125 Euro belassen. Vor den Quartalszahlen des Versicherers habe er nur leichte Änderungen an seinem Bewertungsmodell vorgenommen, schrieb Kamran M Hossain in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Angesichts der sich bessernden Erfolgsbilanz und der Widerstandsfähigkeit des Unternehmens sei die Aktie nach wie vor moderat bewertet./rob/edh/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2026 / 15:29 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2026 / 15:29 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Talanx

Zusammenfassung: Talanx Overweight

Unternehmen:
Talanx AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
125,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
117,40 €		 Abst. Kursziel*:
6,47%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
117,70 €		 Abst. Kursziel aktuell:
6,20%
Analyst Name:
Kamran M Hossain 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
134,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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