UBS Aktie
Marktkap. 108,97 Mrd. EURKGV 18,86 Div. Rendite 2,29%
WKN A12DFH
ISIN CH0244767585
Symbol UBS
UBS Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für UBS auf "Overweight" belassen. Der militärische Konflikt im Nahen Osten habe kaum direkten Einfluss auf die globalen Investmentbanken, schrieb Kian Abouhossein am Montagabend. Es sei zwar eine Wachstumsregion, aber bisher noch mit geringem Ergebnisbeitrag. Höhere Marktschwankungen sieht er derweil positiv für die Handelsresultate./ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.03.2026 / 19:19 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.03.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: UBS Overweight
|Unternehmen:
UBS
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
34,54 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Kian Abouhossein
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
38,50 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu UBS
|09:36
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.02.26
|UBS Buy
|Deutsche Bank AG
|10.02.26
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|06.02.26
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|06.02.26
|UBS Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
