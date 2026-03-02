JP Morgan Chase & Co.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für UBS auf "Overweight" belassen. Der militärische Konflikt im Nahen Osten habe kaum direkten Einfluss auf die globalen Investmentbanken, schrieb Kian Abouhossein am Montagabend. Es sei zwar eine Wachstumsregion, aber bisher noch mit geringem Ergebnisbeitrag. Höhere Marktschwankungen sieht er derweil positiv für die Handelsresultate./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.03.2026 / 19:19 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.03.2026 / 00:15 / GMT

