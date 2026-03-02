DAX 23.963 -2,7%ESt50 5.830 -2,6%MSCI World 4.501 -0,7%Top 10 Crypto 8,7360 -3,9%Nas 22.749 +0,4%Bitcoin 57.636 -2,0%Euro 1,1624 -0,6%Öl 80,93 +3,7%Gold 5.291 -0,6%
UBS Aktie

33,29 EUR -1,67 EUR -4,78 %
STU
40,88 USD -0,53 USD -1,28 %
BTT
Marktkap. 108,97 Mrd. EUR

KGV 18,86 Div. Rendite 2,29%
WKN A12DFH

ISIN CH0244767585

Symbol UBS

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für UBS auf "Overweight" belassen. Der militärische Konflikt im Nahen Osten habe kaum direkten Einfluss auf die globalen Investmentbanken, schrieb Kian Abouhossein am Montagabend. Es sei zwar eine Wachstumsregion, aber bisher noch mit geringem Ergebnisbeitrag. Höhere Marktschwankungen sieht er derweil positiv für die Handelsresultate./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.03.2026 / 19:19 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.03.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Pincasso / Shutterstock.com

