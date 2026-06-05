Unilever Aktie
Marktkap. 104,89 Mrd. EURKGV 20,33 Div. Rendite 3,55%
WKN A41NM1
ISIN GB00BVZK7T90
Symbol UNLYF
Unilever Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Unilever auf "Overweight" mit einem Kursziel von 5700 Pence belassen. Die Ende Juli anstehenden Quartalszahlen dürften ein gegenüber dem ersten Quartal beschleunigtes organisches Umsatzwachstum sowie einen Margenanstieg belegen, schrieb Celine Pannuti in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Die günstige Bewertung des Lebensmittelkonzerns spiegele das mittelfristig höhere Wachstumspotenzial nicht wider./rob/gl/men
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.06.2026 / 12:12 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.06.2026 / 12:30 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: JOHN THYS/AFP/Getty Images
Zusammenfassung: Unilever Overweight
|Unternehmen:
Unilever PLC
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
57,00 £
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
42,85 £
|Abst. Kursziel*:
33,04%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Celine Pannuti
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
49,69 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
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