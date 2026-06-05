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Symbol UNLYF

JP Morgan Chase & Co.

Unilever Overweight

21:41 Uhr
Unilever Overweight
Aktie in diesem Artikel
Unilever PLC
49,73 EUR 1,08 EUR 2,21%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Unilever auf "Overweight" mit einem Kursziel von 5700 Pence belassen. Die Ende Juli anstehenden Quartalszahlen dürften ein gegenüber dem ersten Quartal beschleunigtes organisches Umsatzwachstum sowie einen Margenanstieg belegen, schrieb Celine Pannuti in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Die günstige Bewertung des Lebensmittelkonzerns spiegele das mittelfristig höhere Wachstumspotenzial nicht wider./rob/gl/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.06.2026 / 12:12 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.06.2026 / 12:30 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: JOHN THYS/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: Unilever Overweight

Unternehmen:
Unilever PLC		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
57,00 £
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
42,85 £		 Abst. Kursziel*:
33,04%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Celine Pannuti 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
49,69 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Unilever PLC

21:41 Unilever Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.06.26 Unilever Outperform Bernstein Research
02.06.26 Unilever Overweight JP Morgan Chase & Co.
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