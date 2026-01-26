United Parcel Service Aktie
Marktkap. 77,16 Mrd. EURKGV 18,65 Div. Rendite 5,17%
WKN 929198
ISIN US9113121068
Symbol UPS
United Parcel Service Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für UPS mit einem Kursziel von 99 US-Dollar auf "Neutral" belassen. Die erste Einschätzung des Quartalsberichts sei positiv, schrieb Brian Ossenbeck am Dienstag. Der Quartalsgewinn habe die Erwartungen übertroffen. Der Ausblick liege im Rahmen der Erwartungen./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.01.2026 / 07:10 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.01.2026 / 07:10 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: United Parcel Service Neutral
|Unternehmen:
United Parcel Service Inc. (UPS)
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
$ 99,00
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
$ 106,97
|Abst. Kursziel*:
-7,45%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
$ 106,10
|Abst. Kursziel aktuell:
-6,69%
|
Analyst Name:
Brian Ossenbeck
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 106,00
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu United Parcel Service Inc. (UPS)
|14:06
|United Parcel Service Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.11.25
|United Parcel Service Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.25
|United Parcel Service Buy
|UBS AG
|28.10.25
|United Parcel Service Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.10.25
|United Parcel Service Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14:06
|United Parcel Service Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.11.25
|United Parcel Service Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.25
|United Parcel Service Buy
|UBS AG
|28.10.25
|United Parcel Service Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.10.25
|United Parcel Service Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.25
|United Parcel Service Buy
|UBS AG
|02.07.25
|United Parcel Service Buy
|UBS AG
|03.04.25
|United Parcel Service Buy
|UBS AG
|30.01.25
|United Parcel Service Buy
|UBS AG
|19.12.24
|United Parcel Service Outperform
|Bernstein Research
|29.10.20
|United Parcel Service Underweight
|Barclays Capital
|27.10.20
|United Parcel Service Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.07.20
|United Parcel Service Underweight
|Barclays Capital
|17.04.20
|United Parcel Service Underweight
|Barclays Capital
|05.12.18
|United Parcel Service Underweight
|Morgan Stanley
|14:06
|United Parcel Service Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.11.25
|United Parcel Service Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.10.25
|United Parcel Service Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.10.25
|United Parcel Service Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.25
|United Parcel Service Neutral
|JP Morgan Chase & Co.