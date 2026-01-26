JP Morgan Chase & Co.

United Parcel Service Neutral

14:06 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für UPS mit einem Kursziel von 99 US-Dollar auf "Neutral" belassen. Die erste Einschätzung des Quartalsberichts sei positiv, schrieb Brian Ossenbeck am Dienstag. Der Quartalsgewinn habe die Erwartungen übertroffen. Der Ausblick liege im Rahmen der Erwartungen./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.01.2026 / 07:10 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.01.2026 / 07:10 / EST

