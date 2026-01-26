DAX 24.911 -0,1%ESt50 5.981 +0,4%MSCI World 4.544 +0,2%Top 10 Crypto 11,44 -0,5%Nas 23.601 +0,4%Bitcoin 73.709 -0,9%Euro 1,1921 +0,4%Öl 66,50 +1,2%Gold 5.075 +1,3%
Marktkap. 77,16 Mrd. EUR

KGV 18,65 Div. Rendite 5,17%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für UPS mit einem Kursziel von 99 US-Dollar auf "Neutral" belassen. Die erste Einschätzung des Quartalsberichts sei positiv, schrieb Brian Ossenbeck am Dienstag. Der Quartalsgewinn habe die Erwartungen übertroffen. Der Ausblick liege im Rahmen der Erwartungen./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.01.2026 / 07:10 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.01.2026 / 07:10 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: pio3 / Shutterstock.com

Zusammenfassung: United Parcel Service Neutral

Unternehmen:
United Parcel Service Inc. (UPS)		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
$ 99,00
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
$ 106,97		 Abst. Kursziel*:
-7,45%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
$ 106,10		 Abst. Kursziel aktuell:
-6,69%
Analyst Name:
Brian Ossenbeck 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 106,00

*zum Zeitpunkt der Analyse

