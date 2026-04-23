NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Vinci von 144 auf 145 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Graham Hunt sprach in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar von einem schwachen Jahresstart des Infrastrukturkonzerns, der hauptsächlich auf das Baugeschäft zurückzuführen sei. Dagegen hob der den Auftragseingang positiv als "herausragend" hervor, insbesondere im Bereich Vinci Energies, der weiterhin von den Herausforderungen der Energiesicherheit profitieren dürfte. Das Kursziel hob er bei nach vorne gerollter Bewertungsbasis an./ck/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 19:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
VINCI
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
145,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
129,65 €
|Abst. Kursziel*:
11,84%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
128,30 €
|Abst. Kursziel aktuell:
13,02%
|
Analyst Name:
Graham Hunt
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
146,38 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu VINCI
|09:06
|VINCI Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:46
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:31
|VINCI Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.04.26
|VINCI Outperform
|RBC Capital Markets
|22.04.26
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
