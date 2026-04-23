VINCI Aktie

128,30 EUR -0,90 EUR -0,70 %
STU
118,64 CHF -1,26 CHF -1,05 %
BRX
Marktkap. 72,75 Mrd. EUR

KGV 13,71 Div. Rendite 4,16%
WKN 867475

ISIN FR0000125486

Symbol VCISF

JP Morgan Chase & Co.

VINCI Neutral

08:46 Uhr
VINCI Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Vinci nach Umsatzzahlen von 140 auf 139 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die im Jahresvergleich leicht rückläufigen Erlöse im ersten Quartal hätten die Erwartungen verfehlt, schrieb Elodie Rall am Donnerstagabend. Grund sei der Umsatzrückgang im margenschwächeren Geschäft mit Bauprojekten gewesen. Die Analystin verwies zugleich auf die bestätigten Jahresziele des französischen Infrastrukturkonzerns./ck/rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 20:10 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 20:10 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: VINCI Neutral

Unternehmen:
VINCI		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
139,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
130,85 €		 Abst. Kursziel*:
6,23%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
128,30 €		 Abst. Kursziel aktuell:
8,34%
Analyst Name:
Elodie Rall 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
146,38 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu VINCI

08:46 VINCI Neutral JP Morgan Chase & Co.
08:31 VINCI Buy Jefferies & Company Inc.
23.04.26 VINCI Outperform RBC Capital Markets
22.04.26 VINCI Neutral JP Morgan Chase & Co.
17.04.26 VINCI Overweight Barclays Capital
