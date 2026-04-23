VINCI Aktie
Marktkap. 72,75 Mrd. EURKGV 13,71 Div. Rendite 4,16%
WKN 867475
ISIN FR0000125486
Symbol VCISF
VINCI Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Vinci nach Umsatzzahlen von 140 auf 139 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die im Jahresvergleich leicht rückläufigen Erlöse im ersten Quartal hätten die Erwartungen verfehlt, schrieb Elodie Rall am Donnerstagabend. Grund sei der Umsatzrückgang im margenschwächeren Geschäft mit Bauprojekten gewesen. Die Analystin verwies zugleich auf die bestätigten Jahresziele des französischen Infrastrukturkonzerns./ck/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 20:10 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 20:10 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
VINCI
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
139,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
130,85 €
|Abst. Kursziel*:
6,23%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
128,30 €
|Abst. Kursziel aktuell:
8,34%
|
Analyst Name:
Elodie Rall
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
146,38 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu VINCI
|08:46
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:31
|VINCI Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.04.26
|VINCI Outperform
|RBC Capital Markets
|22.04.26
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17.04.26
|VINCI Overweight
|Barclays Capital
