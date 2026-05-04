Volvo (B) Aktie
Marktkap. 61,88 Mrd. EURKGV 17,46 Div. Rendite 2,87%
WKN 855689
ISIN SE0000115446
Symbol VOLVF
Volvo AB (B) Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Volvo von 350 auf 365 schwedische Kronen angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der europäische Lastwagen-Zyklus zeige noch keine Anzeichen einer Abschwächung, wobei die um die Treibstoffkosten bereinigten Straßenfrachtraten nach dem März zurückgegangen seien, schrieb Michael Aspinall in einer am Freitag vorliegenden Brancheneinschätzung nach den Quartalszahlen der Unternehmen. In den USA ziehe die Industrieaktivität weiter an. Aspinall bevorzugt weiterhin Daimler Truck vor Volvo und Traton und hob seine operativen Ergebnisprognosen (Ebit) für 2026 um bis zu 6 Prozent an./gl/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 11:56 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 11:56 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Odua Images / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Volvo (B) Buy
|Unternehmen:
Volvo AB (B)
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
365,00 SEK
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
327,80 SEK
|Abst. Kursziel*:
11,35%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Michael Aspinall
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
353,86 SEK
*zum Zeitpunkt der Analyse
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