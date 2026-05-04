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Symbol VOLVF

Jefferies & Company Inc.

Volvo AB (B) Buy

14:06 Uhr
Volvo AB (B) Buy
Aktie in diesem Artikel
Volvo AB (B)
29,84 EUR -0,06 EUR -0,20%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Volvo von 350 auf 365 schwedische Kronen angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der europäische Lastwagen-Zyklus zeige noch keine Anzeichen einer Abschwächung, wobei die um die Treibstoffkosten bereinigten Straßenfrachtraten nach dem März zurückgegangen seien, schrieb Michael Aspinall in einer am Freitag vorliegenden Brancheneinschätzung nach den Quartalszahlen der Unternehmen. In den USA ziehe die Industrieaktivität weiter an. Aspinall bevorzugt weiterhin Daimler Truck vor Volvo und Traton und hob seine operativen Ergebnisprognosen (Ebit) für 2026 um bis zu 6 Prozent an./gl/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 11:56 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 11:56 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Odua Images / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Volvo (B) Buy

Unternehmen:
Volvo AB (B)		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
365,00 SEK
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
327,80 SEK		 Abst. Kursziel*:
11,35%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Michael Aspinall 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
353,86 SEK

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Volvo AB (B)

14:06 Volvo (B) Buy Jefferies & Company Inc.
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28.04.26 Volvo (B) Market-Perform Bernstein Research
27.04.26 Volvo (B) Buy UBS AG
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