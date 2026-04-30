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ISIN DE000A1ML7J1

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Jefferies & Company Inc.

Vonovia SE Buy

10:31 Uhr
Vonovia SE Buy
Aktie in diesem Artikel
Vonovia SE
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Vonovia nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Der Immobilienkonzern rechne im Gesamtjahr weiterhin mit einem Rückgang des bereinigten Ergebnisses je Aktie, schrieb Pierre-Emmanuel Clouard in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Diese Erwartung decke sich mit dem ersten Quartal. Auf operativer Ebene sei der Leerstand leicht gestiegen, während sich das flächenbereinigte Mietwachstum im Vergleich zu 2025 leicht verlangsamt habe./rob/tih/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 02:17 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 02:17 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Vonovia SE

Zusammenfassung: Vonovia Buy

Unternehmen:
Vonovia SE		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
30,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
22,63 €		 Abst. Kursziel*:
32,57%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
22,55 €		 Abst. Kursziel aktuell:
33,04%
Analyst Name:
Pierre-Emmanuel Clouard 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
30,83 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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10:31 Vonovia Buy Jefferies & Company Inc.
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31.03.26 Vonovia Underweight Barclays Capital
30.03.26 Vonovia Hold Deutsche Bank AG
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