Vonovia Aktie
Marktkap. 18,91 Mrd. EURKGV 5,49 Div. Rendite 5,09%
WKN A1ML7J
ISIN DE000A1ML7J1
Symbol VNNVF
Vonovia SE Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Vonovia nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Der Immobilienkonzern rechne im Gesamtjahr weiterhin mit einem Rückgang des bereinigten Ergebnisses je Aktie, schrieb Pierre-Emmanuel Clouard in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Diese Erwartung decke sich mit dem ersten Quartal. Auf operativer Ebene sei der Leerstand leicht gestiegen, während sich das flächenbereinigte Mietwachstum im Vergleich zu 2025 leicht verlangsamt habe./rob/tih/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 02:17 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 02:17 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Vonovia SE
Zusammenfassung: Vonovia Buy
|Unternehmen:
Vonovia SE
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
30,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
22,63 €
|Abst. Kursziel*:
32,57%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
22,55 €
|Abst. Kursziel aktuell:
33,04%
|
Analyst Name:
Pierre-Emmanuel Clouard
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
30,83 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Vonovia SE
|10:31
|Vonovia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.05.26
|Vonovia Hold
|Deutsche Bank AG
|28.04.26
|Vonovia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.03.26
|Vonovia Underweight
|Barclays Capital
|30.03.26
|Vonovia Hold
|Deutsche Bank AG
|10:31
|Vonovia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.05.26
|Vonovia Hold
|Deutsche Bank AG
|28.04.26
|Vonovia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.03.26
|Vonovia Underweight
|Barclays Capital
|30.03.26
|Vonovia Hold
|Deutsche Bank AG
|10:31
|Vonovia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.04.26
|Vonovia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.03.26
|Vonovia Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.03.26
|Vonovia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.03.26
|Vonovia Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|31.03.26
|Vonovia Underweight
|Barclays Capital
|19.03.26
|Vonovia Underweight
|Barclays Capital
|16.09.25
|Vonovia Underweight
|Barclays Capital
|03.04.25
|Vonovia Underweight
|Barclays Capital
|19.03.25
|Vonovia Underweight
|Barclays Capital
|05.05.26
|Vonovia Hold
|Deutsche Bank AG
|30.03.26
|Vonovia Hold
|Deutsche Bank AG
|20.03.26
|Vonovia Hold
|Deutsche Bank AG
|01.12.25
|Vonovia Hold
|Deutsche Bank AG
|06.11.25
|Vonovia Hold
|Deutsche Bank AG