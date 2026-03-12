Zalando Aktie
Marktkap. 5,22 Mrd. EURKGV 31,47
WKN ZAL111
ISIN DE000ZAL1111
Symbol ZLDSF
Zalando Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Zalando mit einem Kursziel von 31 Euro auf "Buy" belassen. Der Online-Modehändler bleibe dank Marktanteilsgewinnen, Kosten- und Synergieeffekten eine der attraktivsten Wetten auf die Ergebnisdynamik im europäischen Einzelhandel, schrieb Frederick Wild in seinem Rückblick auf die Zahlen vom Donnerstagabend. Diese hätten auch einen überzeugenden Kontrapunkt zur dominierenden These von der Gefährdung durch Künstliche Intelligenz (KI) geliefert./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 13:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / 20:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Sean Gallup/Getty Images
Zusammenfassung: Zalando Buy
|Unternehmen:
Zalando
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
31,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
22,08 €
|Abst. Kursziel*:
40,40%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
22,94 €
|Abst. Kursziel aktuell:
35,14%
|
Analyst Name:
Frederick Wild
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
37,75 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
