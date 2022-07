Ukraine-Krieg im Ticker: Asiens Börsen uneinheitlich -- US-Währungshüter signalisieren weitere deutliche Zinserhöhungen -- TotalEnergies trennt sich von Beteiligung an russischem Ölfeld

Am Mittwoch unternahm der deutsche Leitindex einen erneuten Erholungsversuch.

So eröffnete der DAX deutlich höher und blieb auch anschließend klar in der Gewinnzone. Er verabschiedete sich letztlich mit einem Plus von 1,56 Prozent bei 12.594,52 Zählern. Der TecDAX baute derweil seine Gewinne aus, nachdem er schon zum Handelsauftakt gestiegen war. Sein Schlusskurs: 2.928,88 Zähler (+2,9 Prozent).

Unterstützung kam vor allem von der US-Technologiebörse NASDAQ. Dort hatten sich die Investoren am Dienstag wieder vorgewagt.

