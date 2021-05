DAX deutlich schwächer -- Asiens Börsen überwiegend in Rot -- thyssenkrupp hebt nach Gewinnsprung Prognose an -- E.ON steigert Gewinn -- Ceconomy, K+S, Lufthansa, Nordex, Virgin Galactic im Fokus

Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien geben am Dienstag mehrheitlich nach.

Der japanische Leitindex Nikkei verbucht einen Verlust von 3,08 Prozent auf 28.608,59 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland gewinnt der Shanghai Composite aktuell (07:16 Uhr) 0,42 Prozent auf 3.442,43 Zähler. Der Hang Seng in Hongkong gibt 1,79 Prozent auf 28.084,75 Einheiten ab.

Eine Kombination aus Inflationssorgen und Coronakrise drückt auf die Stimmung. Wie schon in den USA standen vor allem Technologietitel auf den Verkaufszetteln. Während das Schreckgespenst Inflation in den USA weiter umging, belegte eine kräftige Steigerung der Erzeugerpreise in China, dass Inflation ein globales Thema ist. Laut Dow Jones Newswires verwiesen Händler auf die stark gestiegenen Rohstoffpreise und die Probleme mit den Lieferketten, die Vorprodukte verteuerten. Die Inflationsentwicklung könnte Notenbanken zum Gegensteuern zwingen und so das günstige Umfeld für Aktien beeinträchtigen.

Mit Sorge blicken die Anleger außerdem nach Indien, wo die Coronakrise immer weiter außer Kontrolle gerät. Die Weltgesundheitsorganisation WHO hat bereits vor der "besorgniserregenden" indischen Virus-Variante gewarnt.

