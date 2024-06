Börsen in Fernost uneins -- United Internet schreibt Millionen auf Tele-Columbus-Beteiligung ab -- DHL, Airbus im Fokus

Deutschland Europa USA Asien

Der deutsche Aktienmarkt hat am Freitag erneut deutlich nachgegeben. Der DAX eröffnete den Freitagshandel quasi unverändert und drang dann deutlich in die Verlustzone ein. Zeitweise riss er dabei sogar erstmals seit Anfang Mai die 18.000-Punkte-Marke. Letztendlich ging er 1,44 Prozent tiefer bei 18.002,02 Punkten ins Wochenende.

Der TecDAX eröffnete etwas fester und gab dann ebenfalls klar nach. Zum Ende der Sitzung notierte er 1,41 Prozent schwächer bei 3.352,78 Einheiten. Der DAX hat am Freitag einen Stabilisierungsversuch abgebrochen und steuerte damit auf ein dickes Wochenminus von nahezu 3 Prozent zu. Beobachter sprachen davon, das sich das Chartbild eingetrübt habe, da der DAX auf den niedrigsten Stand seit Anfang Mai gefallen ist. "Der DAX bleibt in schwierigem Fahrwasser - technisch wie psychologisch", zitierte die Deutsche Presse-Agentur aus der morgendlichen Analyse des Chartexperten Martin Utschneider von Finanzethos. Neben der politischen Unsicherheit in Frankreich und der Diskussion über einen Zollstreit mit China schreckte auch die Zurückhaltung der US-Notenbank Fed mit Blick auf Zinssenkungen derzeit die Anleger davon ab, vermehrt Risiken einzugehen.



Die Börsen in Europa gaben auch am Freitag nach. Der EURO STOXX 50 bewegte sich zum Auftakt etwas fester, verlor dann aber deutlich. Schlussendlich ging er 1,95 Prozent leichter bei 4.839,14 Zählern in den Feierabend. Die europäischen Aktienmärkte zeigten sich nach dem deutlichen Vortagesrücksetzer am Freitag erneut schwächer. Weiterhin blieb die Lage angespannt - falkenhaften Äußerungen der Fed, politische Unsicherheit in Frankreich und auch der Zollstreit in China belasteten das Sentiment.





Die US-Börsen zeigten sich zum Wochenende verhalten. Der Dow Jones Index rangierte schon zum Handelsstart tiefer und schloss letztendlich mit einem Abschlag von 0,15 Prozent auf 38.589,16 Punkte.

Der NASDAQ Composite ging derweil ebenfalls schwächer in den Handel, konnte seine Verluste im Verlauf aber wettmachen und beendete das Geschäft mit einem kleinen Plus von 0,12 Prozent bei 17.688,88 Zählern. An der Wall Street war am Freitag insgesamt eine zurückhaltende Tendenz zu beobachten. Auch die Vorgaben aus Europa trugen dazu bei, da die Indizes nach dem kräftigen Minus vom Vortag weiterhin deutlich sanken. Technologieaktien entwickelten sich jedoch erneut besser, wobei Adobe als Tageshighlight hervorstach.

Konjunkturelle Impulse gab es derweil kaum, insbesondere da die US-Notenbank erst am Mittwoch tagte und die Verbraucher- und Erzeugerpreise für Mai, die an den beiden Vortagen veröffentlicht wurden, jeweils positiv ausgefallen sind.