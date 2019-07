Am Donnerstag ging es am heimischen Aktienmarkt bergab. Der DAX kam im Sitzungsverlauf nicht aus der Verlustzone heraus. Er beendete das Geschäft 0,92 Prozent schwächer bei 12.227,85 Punkten. Der TecDAX verzeichnete ebenfalls Abgaben. Er schloss 1,32 Prozent tiefer bei 2.838,80 Zählern. Nachdem die Rekordserie an der Wall Street am Vortag erst einmal beendet wurde, ging auch dem deutschen Aktienmarktmaps am Donnerstag die Luft aus. Auch aus Asien kamen negative Impulse. "Die Märkte kippen wieder in Richtung schwächeres Wirtschaftswachstum", schrieb Analyst Michael McCarthy vom Broker CMC Markets. "Nun ist die Sorge vor einem nachlassenden Wirtschaftswachstum wieder präsent", schrieb Marktbeobachter Christian Henke vom Broker IG. "Die Anleger halten sich weiterhin mit Engagements zurück. Die Sommerflaute ist deutlich zu spüren." Belastend wirkten daneben das Kursminus von IBM nach Zahlenvorlage sowie der Kurseinbruch bei Netflix. Hierzulande richteten sich die Blicke der Anleger am Donnerstag auf die Quartalszahlen von SAP, aber auch die Gewinnwarnung von Heidelberger Druck. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





An den europäischen Börsen ließen Anleger am Donnerstag Vorsicht walten. Der EuroSTOXX 50 gab zum Start etwas nach und baute diesen Verlust um Verlauf noch weiter aus. Er ging 0,54 Prozent schwächer bei 3.482,83 Punkten in den Feierabend. Schwache Vorgaben aus den USA und Asien zogen auch die europäischen Börsen mit in die Tiefe. Neben schwachen Konjunkturindikatoren wie Signale für eine geringe Ölnachfrage in den USA oder schwache japanische Exportdaten, hat das optimistische Beige Book die Zinssenkungsfantasie etwas gedämpft. Signale, dass die EZB wohl einen neuen Ansatz für das Inflationsziel prüfe, wirkten gegen Mittag kurzzeitig stützend. Enttäuschende Quartalszahlen von Netflix, IBM & Co. belasteten hingegen. "Es sind enttäuschende Unternehmenszahlen aus den USA und in Japan, die auf die Stimmung drücken. Die Erwartungen an dieses Quartal waren zwar von Anfang an nicht besonders hoch. Die nun schwachen Zahlen aber schüren neue Rezessionsängste und holen die Sorgen über stärkere Auswirkungen des Handelsstreits auf die Unternehmensgewinne zurück", fasste AxiTrader die Stimmung zusammen.