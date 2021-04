Asiens Börsen mehrheitlich in Rot -- Netflix verdient mehr als erwartet -- Apple stellt neuen iMac vor -- Commerzbank tritt Net-Zero Banking Alliance bei -- Boeing im Fokus

Ein Mix aus Gewinnmitnahmen, Coronasorgen und Zurückhaltung vor Quartalsberichten in dieser Woche haben den deutschen Aktienmarkt am Dienstag belastet.

Der DAX war mit einem kleinen Verlust gestartet und baute diesen anschließend kräftig aus. Am Abend schloss er dann 1,55 Prozent schwächer bei 15.129,51 Punkten die Sitzung. Die gleiche Entwicklung zeigte der TecDAX , der letztlich 1,14 Prozent tiefer bei 3.471,52 Punkten in den Feierabend ging.

Am deutschen Aktienmarkt ging es am Dienstag deutlich abwärts.

Nach einem anfänglichen, marginalen Zuwachs drehte der EuroSTOXX 50 im weiteren Verlauf ins Minus und beendete den Tag tief in die Verlustzone. Letztlich ging er mit einem Abschlag von 1,98 Prozent bei 3.940,46 Punkten in den Feierabend.

An den Börsen in Fernost sind zur Wochenmitte vor allem rote Vorzeichen zu beobachten.

Der japanische Leitindex Nikkei verliert 1,83 Prozent auf 28.568,23 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland gewinnt der Shanghai Composite 0,12 Prozent auf 3.477,02 Zähler. In Hongkong beträgt das Minus beim Hang Seng 1,61 Prozent auf 28.666,88 Indexpunkte. (7.18 Uhr MESZ)

Als Grund für die Kursverluste sehen Marktteilnehmer die angespannte Corona-Lage. Vor allem in Indien steigen die Infektionszahlen rasant an. Damit rückt eine wirtschaftliche Erholung weiter in die Ferne. Im Großraum Tokio und Osaka in Japan soll der Notstand ausgerufen werden, Einschränkungen des öffentlichen Lebens sollen die brisante Situation in den Griff bekommen.

Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken