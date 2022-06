Ukraine-Krieg im Ticker: DAX fest erwartet -- Asien-Indizes stark -- Nordex mit Kapitalerhöhung -- G7 planen Importverbot für russisches Gold -- Neue Daten von BioNTech & Co. -- Lufthansa im Fokus

Werbung

Der deutsche Aktienmarkt wird am Montag im Plus erwartet. Der DAX legt vorbörslich um 0,6 Prozent auf 13.191 Punkte zu. Am Freitag stand zur Schlussglocke ein Plus von 1,59 Prozent auf 13.118,13 Einheiten an der Tafel. Der TecDAX wrid um 0,4 Prozent höher bei 2.931 Zählern erwartet. Er war am Freitag mit einem Plus von 2,78 Prozent auf 2.919,32 Zähler aus dem Handel gegangen. Für Montag wird dank guter Vorgaben aus Asien und den USA eine weitere Stabilisierung des deutschen Leitindex erwartet. Der Markt preise ein, dass die US-Notenbank wegen starker Bremswirkungen auf die Wirtschaft früher mit ihren Zinserhöhungen stoppe als zunächst gedacht, schrieb Marktanalyst Jeffrey Hally vom Broker Oanda laut dpa-AFX. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





An den europäischen Börsen dürfte sich die Erholung zum Start in die neue Woche in gemäßigtem Tempo fortsetzen. Der EURO STOXX 50 zeigt sich vorbörslich 0,5 Prozent höher bei 3.550 Punkten. Vor dem Wochenende hatte er mit einem Gewinn von 2,82 Prozent auf 3.533,17 Punkte geschlossen. "Nach den starken Verlusten der vergangenen Wochen ist nun eine kräftige Gegenbewegung drin", sagte ein Marktteilnehmer laut Dow Jones Newswires mit Blick auf den Montagshandel. "Bis es mehr Klarheit bei Inflation, Geldpolitik sowie Konjunktur- und Unternehmensgewinnentwicklung gibt, werden die Märkte nervös bleiben", warnte allerdings Robert Halver von der Baader Bank laut dpa-AFX. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Am Freitag zeigten sich die US-Börsen erneut freundlich. Der Dow Jones bewegte sich während der gesamten Sitzung in der Gewinnzone und legte schlussendlich um 2,68 Prozent auf 31.500,68 Zähler zu. Der technologielastige NASDAQ Composite tendierte noch deutlicher bergauf und verbesserte sich um 3,34 Prozent auf 11.607,62 Punkte. Mit einer schwungvollen Erholung hat der US-Aktienmarkt am Freitag nach langer Durststrecke eine erfreuliche Woche zu Ende gebracht. Marktbeobachter halten es derzeit für denkbar, dass die US-Notenbank Fed auf ihrem schnellen Zinserhöhungskurs perspektivisch etwas den Fuß vom Gas nehmen könnte, sollte die Wirtschaft in eine Rezession rutschen und die Inflation sich etwas abkühlen. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken