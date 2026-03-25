ABB (Asea Brown Boveri) Aktie

71,66 EUR -1,36 EUR -1,86 %
71,78 EUR -1,24 EUR -1,70 %
Marktkap. 133,11 Mrd. EUR

KGV 27,58 Div. Rendite 1,59%
WKN 919730

ISIN CH0012221716

Symbol ABLZF

Bernstein Research

ABB (Asea Brown Boveri) Market-Perform

13:11 Uhr
ABB (Asea Brown Boveri) Market-Perform
ABB (Asea Brown Boveri)
71,66 EUR -1,36 EUR -1,86%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für ABB auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 65 Franken belassen. Für Europas größte Energietechnikunternehmen wird die Aufrechterhaltung ihrer globalen Marktführerschaft wahrscheinlich davon abhängen, in der nächsten Technologiewelle die Nase vorn zu haben, schrieb Alasdair Leslie in einem am Donnerstag vorliegenden Bericht. In seiner Reihe über die Schlüsseltechnologien und -unternehmen der Zukunft beschäftigte sich der Analyst dieses Mal mit den Chancen und Risiken von Solid-State-Transformatoren (SST). Zudem lieferte er eine "Bottom-up"-Schätzung des potenziellen Marktvolumens dieser aufgrund ihrer höheren Energieeffizienz wesentlichen Infrastruktur für KI-Rechenzentren./ck/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.03.2026 / 19:23 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.03.2026 / 06:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: ABB (Asea Brown Boveri) Market-Perform

Unternehmen:
ABB (Asea Brown Boveri)		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
65,00 CHF
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
65,68 CHF		 Abst. Kursziel*:
-1,04%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Alasdair Leslie 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
58,13 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu ABB (Asea Brown Boveri)

