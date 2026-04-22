ABB (Asea Brown Boveri) Aktie

85,64 EUR +3,04 EUR +3,68 %
85,96 EUR +3,04 EUR +3,67 %
Marktkap. 148,75 Mrd. EUR

KGV 27,58 Div. Rendite 1,59%
WKN 919730

ISIN CH0012221716

Symbol ABLZF

Goldman Sachs Group Inc.

ABB (Asea Brown Boveri) Neutral

13:51 Uhr
ABB (Asea Brown Boveri) Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für ABB von 63 auf 72 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analystin Daniela Costa passte ihre Schätzungen am Mittwochabend an den Quartalsbericht der Schweizer an./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 19:06 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: ABB (Asea Brown Boveri) Neutral

Unternehmen:
ABB (Asea Brown Boveri)		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
72,00 CHF
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
78,12 CHF		 Abst. Kursziel*:
-7,83%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Daniela Costa 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
67,75 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu ABB (Asea Brown Boveri)

13:51 ABB (Asea Brown Boveri) Neutral Goldman Sachs Group Inc.
27.04.26 ABB (Asea Brown Boveri) Kaufen DZ BANK
23.04.26 ABB (Asea Brown Boveri) Hold Deutsche Bank AG
23.04.26 ABB (Asea Brown Boveri) Market-Perform Bernstein Research
23.04.26 ABB (Asea Brown Boveri) Neutral JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

