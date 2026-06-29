ABB (Asea Brown Boveri) Aktie
Marktkap. 164,4 Mrd. EURKGV 27,58 Div. Rendite 1,59%
WKN 919730
ISIN CH0012221716
Symbol ABLZF
ABB (Asea Brown Boveri) Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für ABB von 70 auf 80 Franken angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Phil Buller wagte in einer am Dienstag vorliegenden Studie einen frühen Ausblick aber das zweite Quartal. Er rechnet mit einer weiterhin starken Auftragsentwicklung im Bereich der Elektrifizierung. Abgesehen von der Anpassung an Wechselkurseffekte bleiben seine Schätzungen aber im Wesentlichen unverändert. Die Zielerhöhung begründete der Experte mit dem verschobenen Bewertungszeitraum, der sich nun bis Ende 2027 erstrecke./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.06.2026 / 14:04 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.06.2026 / 14:04 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com
Zusammenfassung: ABB (Asea Brown Boveri) Neutral
|Unternehmen:
ABB (Asea Brown Boveri)
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
80,00 CHF
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
87,30 CHF
|Abst. Kursziel*:
-8,36%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Phil Buller
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
73,13 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu ABB (Asea Brown Boveri)
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|ABB (Asea Brown Boveri) Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.06.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Equal Weight
|Barclays Capital
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