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ISIN CH0012221716

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Symbol ABLZF

JP Morgan Chase & Co.

ABB (Asea Brown Boveri) Neutral

16:31 Uhr
ABB (Asea Brown Boveri) Neutral
Aktie in diesem Artikel
ABB (Asea Brown Boveri)
94,68 EUR 1,82 EUR 1,96%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für ABB von 70 auf 80 Franken angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Phil Buller wagte in einer am Dienstag vorliegenden Studie einen frühen Ausblick aber das zweite Quartal. Er rechnet mit einer weiterhin starken Auftragsentwicklung im Bereich der Elektrifizierung. Abgesehen von der Anpassung an Wechselkurseffekte bleiben seine Schätzungen aber im Wesentlichen unverändert. Die Zielerhöhung begründete der Experte mit dem verschobenen Bewertungszeitraum, der sich nun bis Ende 2027 erstrecke./rob/tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.06.2026 / 14:04 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.06.2026 / 14:04 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com

Zusammenfassung: ABB (Asea Brown Boveri) Neutral

Unternehmen:
ABB (Asea Brown Boveri)		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
80,00 CHF
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
87,30 CHF		 Abst. Kursziel*:
-8,36%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Phil Buller 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
73,13 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu ABB (Asea Brown Boveri)

16:31 ABB (Asea Brown Boveri) Neutral JP Morgan Chase & Co.
29.06.26 ABB (Asea Brown Boveri) Equal Weight Barclays Capital
26.06.26 ABB (Asea Brown Boveri) Neutral UBS AG
25.06.26 ABB (Asea Brown Boveri) Hold Deutsche Bank AG
25.06.26 ABB (Asea Brown Boveri) Market-Perform Bernstein Research
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