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Jefferies & Company Inc.

adidas Buy

11:06 Uhr
adidas Buy
Aktie in diesem Artikel
adidas
145,60 EUR 8,25 EUR 6,01%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Adidas nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 190 Euro belassen. Der Zwischenbericht mit einem besser als erwartet ausgefallenen operativen Ergebnis (Ebit) könnte helfen, die Investorendebatte über den Sportwarenhersteller in eine konstruktivere Richtung zu verschieben, schrieb James Grzinic in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Skeptiker führten die gute Geschäftsentwicklung wohl teilweise auf die in diesem Jahr anstehende Fußball-Weltmeisterschaft zurück. Ein weiterer Aufbau der Lagerbestände könnte ebenfalls auf den Prüfstand kommen, obwohl die derzeitigen Lieferketten-Unsicherheiten eine frühzeitige Beschaffung von Produkten rechtfertigten. Grzinic begrüßte die Robustheit des Unternehmens, welche die anhaltende Wachstumsdynamik belege./gl/mf

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 01:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 01:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Photoman29 / Shutterstock.com

Zusammenfassung: adidas Buy

Unternehmen:
adidas		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
190,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
145,75 €		 Abst. Kursziel*:
30,36%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
145,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
30,49%
Analyst Name:
James Grzinic 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
205,20 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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