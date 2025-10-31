DAX 23.998 +0,2%ESt50 5.696 +0,6%MSCI World 4.394 +0,2%Top 10 Crypto 14,22 -3,1%Nas 23.527 +2,3%Bitcoin 90.039 -1,8%Euro 1,1594 +0,3%Öl 64,54 +0,8%Gold 4.143 +0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA NEL ASA A0B733 Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T Palantir A2QA4J Siemens Energy ENER6Y Commerzbank CBK100 RENK RENK73 Plug Power A1JA81 Amazon 906866 Deutsche Bank 514000 BYD A0M4W9
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Shutdown-Ende naht: DAX zurückhaltend -- Porsche verdient weniger -- SoftBank trennt sich von NVIDIA-Aktien -- HENSOLDT, Rheinmetall, RENK, Apple, Berkshire, United Internet, DroneShield im Fokus
Top News
24.000er-Marke im Blick: DAX setzt Erholungskurs fort - Hoffnung auf Ende des US-Shutdowns wächst 24.000er-Marke im Blick: DAX setzt Erholungskurs fort - Hoffnung auf Ende des US-Shutdowns wächst
Ausblick: Alcon legt Quartalsergebnis vor Ausblick: Alcon legt Quartalsergebnis vor
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Adyen B.V. Parts Sociales Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
1.444,20 EUR +79,60 EUR +5,83 %
STU
1.442,80 EUR +86,40 EUR +6,37 %
GVIE
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 42,15 Mrd. EUR

KGV 48,40 Div. Rendite 0,00%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A2JNF4

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN NL0012969182

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol ADYYF

Jefferies & Company Inc.

Adyen BV Parts Sociales Buy

11:16 Uhr
Adyen BV Parts Sociales Buy
Aktie in diesem Artikel
Adyen B.V. Parts Sociales
1.444,20 EUR 79,60 EUR 5,83%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Adyen anlässlich des Investorentages mit einem Kursziel von 1860 Euro auf "Buy" belassen. Die vorgestellten langfristigen Ziele des Zahlungsdienstleisters für das Umsatzwachstum und insbesondere die Profitabilität lägen zwar unter den Markterwartungen, schrieb Hannes Leitner am Dienstag. Allerdings seien die Margenziele der Niederländer bereits oft konservativ gewesen. Alles in allem wertet der Experte das Vertrauen von Adyen in seine langfristigen Wachstumsaussichten als positiv./rob/la/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2025 / 02:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2025 / 02:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Adyen B.V. Parts Sociales Buy

Unternehmen:
Adyen B.V. Parts Sociales		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
1.860,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
1.397,40 €		 Abst. Kursziel*:
33,10%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
1.444,20 €		 Abst. Kursziel aktuell:
28,79%
Analyst Name:
Hannes Leitner 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
1.974,17 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Adyen B.V. Parts Sociales

11:16 Adyen B.V. Parts Sociales Buy Jefferies & Company Inc.
10:51 Adyen B.V. Parts Sociales Overweight JP Morgan Chase & Co.
31.10.25 Adyen B.V. Parts Sociales Buy Goldman Sachs Group Inc.
31.10.25 Adyen B.V. Parts Sociales Buy Deutsche Bank AG
30.10.25 Adyen B.V. Parts Sociales Buy UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Adyen B.V. Parts Sociales

dpa-afx Zuversichtliche Prognosen Adyen-Aktie notiert im Plus: Zahlungsdienstleister will weiter zweistellig wachsen Adyen-Aktie notiert im Plus: Zahlungsdienstleister will weiter zweistellig wachsen
dpa-afx ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Adyen auf 'Overweight' - Ziel 2450 Euro
dpa-afx ROUNDUP: Adyen will weiter zweistellig und profitabel wachsen - Aktie im Plus
dpa-afx AKTIE IM FOKUS: Adyen führt EuroStoxx 50 an - JPMorgan: vorsichtige Ziele helfen
Dow Jones Adyen zielt auf mehr Marktanteile und höhere EBITDA-Marge für 2028
finanzen.net So stuften die Analysten die Adyen BV Parts Sociales-Aktie im vergangenen Monat ein
TraderFox Stocks in Action: Kion, Fuchs, Renk, Schneider Electric, Adyen
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert Adyen BV Parts Sociales-Aktie: So viel hätte eine Investition in Adyen BV Parts Sociales von vor 5 Jahren abgeworfen
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Ziel für Adyen auf 1860 Euro - 'Buy'
RSS Feed
Adyen B.V. Parts Sociales zu myNews hinzufügen