Jefferies & Company Inc.

Adyen BV Parts Sociales Buy

11:16 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Adyen anlässlich des Investorentages mit einem Kursziel von 1860 Euro auf "Buy" belassen. Die vorgestellten langfristigen Ziele des Zahlungsdienstleisters für das Umsatzwachstum und insbesondere die Profitabilität lägen zwar unter den Markterwartungen, schrieb Hannes Leitner am Dienstag. Allerdings seien die Margenziele der Niederländer bereits oft konservativ gewesen. Alles in allem wertet der Experte das Vertrauen von Adyen in seine langfristigen Wachstumsaussichten als positiv./rob/la/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2025 / 02:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2025 / 02:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com