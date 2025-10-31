Adyen B.V. Parts Sociales Aktie
Marktkap. 42,15 Mrd. EURKGV 48,40 Div. Rendite 0,00%
WKN A2JNF4
ISIN NL0012969182
Symbol ADYYF
Adyen BV Parts Sociales Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Adyen anlässlich des Investorentages mit einem Kursziel von 1860 Euro auf "Buy" belassen. Die vorgestellten langfristigen Ziele des Zahlungsdienstleisters für das Umsatzwachstum und insbesondere die Profitabilität lägen zwar unter den Markterwartungen, schrieb Hannes Leitner am Dienstag. Allerdings seien die Margenziele der Niederländer bereits oft konservativ gewesen. Alles in allem wertet der Experte das Vertrauen von Adyen in seine langfristigen Wachstumsaussichten als positiv./rob/la/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2025 / 02:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2025 / 02:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Unternehmen:
Adyen B.V. Parts Sociales
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
1.860,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
1.397,40 €
|Abst. Kursziel*:
33,10%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
1.444,20 €
|Abst. Kursziel aktuell:
28,79%
|
Analyst Name:
Hannes Leitner
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
1.974,17 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Adyen B.V. Parts Sociales
|11:16
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:51
|Adyen B.V. Parts Sociales Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.10.25
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|31.10.25
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.25
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|UBS AG
|11:16
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:51
|Adyen B.V. Parts Sociales Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.10.25
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|31.10.25
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.25
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|UBS AG
|11:16
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:51
|Adyen B.V. Parts Sociales Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.10.25
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|31.10.25
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.25
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|UBS AG
|10.11.23
|Adyen B.V. Parts Sociales Verkaufen
|DZ BANK
|09.02.23
|Adyen B.V. Parts Sociales Verkaufen
|DZ BANK
|20.08.21
|Adyen B.V. Parts Sociales Underweight
|Barclays Capital
|14.07.21
|Adyen B.V. Parts Sociales Underweight
|Barclays Capital
|11.02.21
|Adyen B.V. Parts Sociales Underweight
|Barclays Capital
|15.08.25
|Adyen B.V. Parts Sociales Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.05.25
|Adyen B.V. Parts Sociales Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.02.25
|Adyen B.V. Parts Sociales Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.02.24
|Adyen B.V. Parts Sociales Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.11.23
|Adyen B.V. Parts Sociales Hold
|Jefferies & Company Inc.