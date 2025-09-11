AIR France-KLM Aktie
Marktkap. 3,41 Mrd. EURKGV 8,74 Div. Rendite 0,00%
WKN A3EJGH
ISIN FR001400J770
Symbol AFRAF
AIR France-KLM Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Air France-KLM von 10,50 auf 12,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Analyst Andrew Lobbenberg blieb in seiner am Freitag vorliegenden Brancheneinschätzung insgesamt neutral für Europas Netzwerkairlines. Er reagierte aber auf anhaltend gute Nachfrage im Premium-Bereich, günstiges Kerosin und auch abseits von Treibstoff gesunkene Kosten./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.09.2025 / 20:25 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.09.2025 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: AIR France-KLM Equal Weight
|Unternehmen:
AIR France-KLM
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
12,50 €
|Rating jetzt:
Equal Weight
|Kurs*:
13,15 €
|Abst. Kursziel*:
-4,91%
|Rating vorher:
Equal Weight
|Kurs aktuell:
13,08 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-4,43%
|
Analyst Name:
Andrew Lobbenberg
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
11,75 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu AIR France-KLM
|08:01
|AIR France-KLM Equal Weight
|Barclays Capital
|09.09.25
|AIR France-KLM Neutral
|UBS AG
|20.08.25
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|13.08.25
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|07.08.25
|AIR France-KLM Hold
|Deutsche Bank AG
