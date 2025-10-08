AIR France-KLM Aktie
Marktkap. 3,03 Mrd. EURKGV 8,74 Div. Rendite 0,00%
WKN A3EJGH
ISIN FR001400J770
Symbol AFRAF
AIR France-KLM Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Air France-KLM auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 12 Euro belassen. Die Flugpreise seien in der Sommersaison auf ihrem hohen Niveau geblieben, schrieb Alex Irving in einer am Donnerstag vorliegenden Studie zu den europäischen Fluggesellschaften. Bei Ryanair dürften sie vorerst weiter steigen, während er bei den anderen Fluggesellschaften moderate Rückgänge erwarte. Die IAG-Aktie bleibt sein "Top Pick"./edh/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2025 / 18:15 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2025 / 05:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: photofriday/ shutterstock.com
Zusammenfassung: AIR France-KLM Market-Perform
|Unternehmen:
AIR France-KLM
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
12,00 €
|Rating jetzt:
Market-Perform
|Kurs*:
11,42 €
|Abst. Kursziel*:
5,08%
|Rating vorher:
Market-Perform
|Kurs aktuell:
11,67 €
|Abst. Kursziel aktuell:
2,83%
|
Analyst Name:
Alex Irving
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
11,55 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu AIR France-KLM
|14:41
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|02.10.25
|AIR France-KLM Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.09.25
|AIR France-KLM Hold
|Deutsche Bank AG
|16.09.25
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|15.09.25
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|10.03.25
|AIR France-KLM Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.03.25
|AIR France-KLM Buy
|UBS AG
|06.03.25
|AIR France-KLM Outperform
|Bernstein Research
|06.03.25
|AIR France-KLM Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.02.25
|AIR France-KLM Outperform
|Bernstein Research
|02.07.25
|AIR France-KLM Underweight
|Barclays Capital
|01.05.25
|AIR France-KLM Underweight
|Barclays Capital
|09.04.25
|AIR France-KLM Underweight
|Barclays Capital
|27.03.25
|AIR France-KLM Sell
|Deutsche Bank AG
|12.03.25
|AIR France-KLM Underweight
|Barclays Capital
