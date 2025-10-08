DAX 24.648 +0,2%ESt50 5.637 -0,2%MSCI World 4.343 -0,2%Top 10 Crypto 16,90 -2,2%Nas 23.003 -0,2%Bitcoin 105.430 -0,6%Euro 1,1601 -0,2%Öl 66,05 -0,1%Gold 4.024 -0,4%
AIR France-KLM Aktie

11,67 EUR +0,28 EUR +2,46 %
STU
11,42 EUR -0,11 EUR -0,95 %
GVIE
Marktkap. 3,03 Mrd. EUR

KGV 8,74 Div. Rendite 0,00%
WKN A3EJGH

ISIN FR001400J770

Symbol AFRAF

Bernstein Research

AIR France-KLM Market-Perform

14:41 Uhr
AIR France-KLM Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
AIR France-KLM
11,67 EUR 0,28 EUR 2,46%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Air France-KLM auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 12 Euro belassen. Die Flugpreise seien in der Sommersaison auf ihrem hohen Niveau geblieben, schrieb Alex Irving in einer am Donnerstag vorliegenden Studie zu den europäischen Fluggesellschaften. Bei Ryanair dürften sie vorerst weiter steigen, während er bei den anderen Fluggesellschaften moderate Rückgänge erwarte. Die IAG-Aktie bleibt sein "Top Pick"./edh/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2025 / 18:15 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2025 / 05:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: photofriday/ shutterstock.com

Zusammenfassung: AIR France-KLM Market-Perform

Unternehmen:
AIR France-KLM		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
12,00 €
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
11,42 €		 Abst. Kursziel*:
5,08%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
11,67 €		 Abst. Kursziel aktuell:
2,83%
Analyst Name:
Alex Irving 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
11,55 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu AIR France-KLM

14:41 AIR France-KLM Market-Perform Bernstein Research
02.10.25 AIR France-KLM Neutral JP Morgan Chase & Co.
19.09.25 AIR France-KLM Hold Deutsche Bank AG
16.09.25 AIR France-KLM Market-Perform Bernstein Research
15.09.25 AIR France-KLM Market-Perform Bernstein Research
mehr Analysen

Nachrichten zu AIR France-KLM

finanzen.net So schätzen die Analysten die Zukunft der AIR France-KLM-Aktie ein
Dow Jones Aktien von TUI, Lufthansa, Ryanair und Co. fallen nach Cyberangriffen auf Flughäfen
finanzen.net Analysten sehen bei AIR France-KLM-Aktie Potenzial
dpa-afx Fraport-Aktie schwächer: Flughafen Frankfurt will bald große Flüssigkeiten im Handgepäck erlauben
TraderFox 5 Aktien mit dem aktuell größten Momentum in Europa
dpa-afx Aktie von Lufthansa & Co gefragt - Barclays treibt die Kurse
finanzen.net AIR France-KLM-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im Juli
dpa-afx Air France-KLM-Aktie zieht an: Premium-Tickets bescheren Air France-KLM mehr Gewinn
RTE.ie Air France-KLM to take majority stake in SAS
Financial Times Air France-KLM to take majority stake in Scandinavian Airlines
Zacks Despite Fast-paced Momentum, Air France-KLM (AFLYY) Is Still a Bargain Stock
Zacks Air France-KLM (AFLYY) Is Attractively Priced Despite Fast-paced Momentum
Zacks Air France-KLM (AFLYY) Shows Fast-paced Momentum But Is Still a Bargain Stock
Zacks Are Transportation Stocks Lagging Air France-KLM (AFLYY) This Year?
Zacks Should Value Investors Buy Air France-KLM (AFLYY) Stock?
RTE.ie Air France-KLM annual results top expectations
