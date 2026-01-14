DAX 24.703 -1,0%ESt50 5.892 -0,6%MSCI World 4.442 -1,5%Top 10 Crypto 11,97 -4,2%Nas 22.994 -2,2%Bitcoin 76.114 -4,3%Euro 1,1722 +0,6%Öl 64,81 +1,0%Gold 4.762 +2,0%
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA Bayer BAY001 NVIDIA 918422 SAP 716460 Ryanair A1401Z Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Deutsche Telekom 555750 BASF BASF11 adidas A1EWWW Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Heute im Fokus
Zollstreit: DAX letztlich tief im Minus -- Wall Street tiefrot -- Warten auf Netflix-Bilanz -- Henkel, Apple, Amazon, DroneShield, Rüstungstitel, Ryanair, LVMH, BYD, Hypoport, NVIDIA im Fokus
Top News
Gaspreis, Goldpreis, Ölpreis & Co aktuell Gaspreis, Goldpreis, Ölpreis & Co aktuell
Nikkei und TOPIX vor Rekordjagd - Experten sehen 2026 als Gewinnerjahr für Japan-Aktien Nikkei und TOPIX vor Rekordjagd - Experten sehen 2026 als Gewinnerjahr für Japan-Aktien
AIR France-KLM Aktie

10,50 EUR -0,06 EUR -0,52 %
STU
10,62 EUR -0,01 EUR -0,05 %
GVIE
Marktkap. 2,84 Mrd. EUR

KGV 8,74 Div. Rendite 0,00%
WKN A3EJGH

ISIN FR001400J770

Symbol AFRAF

RBC Capital Markets

AIR France-KLM Sector Perform

19:31 Uhr
AIR France-KLM Sector Perform
AIR France-KLM
AIR France-KLM
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Bewertung von Air France-KLM mit "Sector Perform" und einem Kursziel von 11,50 Euro neu aufgenommen. Ruairi Cullinane sieht laut seiner Einschätzung vom Dienstag bei anderen Werten im Sektor gegenwärtig ein attraktiveres Chance-Risiko-Profil, behält Air France-KLM aber auf seiner Beobachtungsliste. Makroökonomische Aufhellungen oder große Fortschritte bei unternehmerischen Maßnahmen von Air France-KLM könnten den durchschnittlichen Marktschätzungen Spielraum nach oben eröffnen. Seine Anlageempfehlung versah der Analyst mit dem Zusatz "Speculative Risk"./rob/ajx/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2026 / 11:29 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.01.2026 / 11:30 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: photofriday / Shutterstock.com

Unternehmen:
AIR France-KLM		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
11,50 €
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
10,61 €		 Abst. Kursziel*:
8,34%
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
10,50 €		 Abst. Kursziel aktuell:
9,58%
Analyst Name:
Ruairi Cullinane 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
11,57 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu AIR France-KLM

19:31 AIR France-KLM Sector Perform RBC Capital Markets
12:21 AIR France-KLM Market-Perform Bernstein Research
14.01.26 AIR France-KLM Underweight Barclays Capital
08.01.26 AIR France-KLM Equal Weight Barclays Capital
07.01.26 AIR France-KLM Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu AIR France-KLM

dpa-afx Aktien von Air France-KLM, Lufthansa & Co.: Airlines unter Verkaufsdruck - IAG trotzdem positiv
dpa-afx Fraport-Aktie schwächelt: Frankfurter Flughafen muss massive Streichungen bei Flügen vornehmen
dpa-afx Air-France-KLM-Aktie in Rot: Ungeplante Landung in München wegen Schmorgeruchs
finanzen.net Dezember 2025: So schätzen Experten die AIR France-KLM-Aktie ein
dpa-afx Lufthansa-Aktie fester: 100-Jahre-Feier steht bevor
finanzen.net Lufthansa-Aktie schwächelt: Lufthansa, Air France-KLM und IAG können für portugiesische Airline TAP bieten
TraderFox Stocks in Action: ASML, Adyen, LVMH, LEG Immobilien und Air-FranceKLM.
TraderFox Air France-KLM: JPMorgan sieht bessere Bedingungen im Langstreckenbereich und Margenpotenzial!
Business Times Lufthansa enters race for TAP stake against Air France-KLM
Financial Times Air France-KLM profits fall despite Canadian booking boost
RTE.ie Air France-KLM to take majority stake in SAS
Financial Times Air France-KLM to take majority stake in Scandinavian Airlines
Zacks Despite Fast-paced Momentum, Air France-KLM (AFLYY) Is Still a Bargain Stock
Zacks Air France-KLM (AFLYY) Is Attractively Priced Despite Fast-paced Momentum
Zacks Air France-KLM (AFLYY) Shows Fast-paced Momentum But Is Still a Bargain Stock
Zacks Are Transportation Stocks Lagging Air France-KLM (AFLYY) This Year?
