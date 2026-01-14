AIR France-KLM Aktie
Marktkap. 2,84 Mrd. EURKGV 8,74 Div. Rendite 0,00%
WKN A3EJGH
ISIN FR001400J770
Symbol AFRAF
AIR France-KLM Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Bewertung von Air France-KLM mit "Sector Perform" und einem Kursziel von 11,50 Euro neu aufgenommen. Ruairi Cullinane sieht laut seiner Einschätzung vom Dienstag bei anderen Werten im Sektor gegenwärtig ein attraktiveres Chance-Risiko-Profil, behält Air France-KLM aber auf seiner Beobachtungsliste. Makroökonomische Aufhellungen oder große Fortschritte bei unternehmerischen Maßnahmen von Air France-KLM könnten den durchschnittlichen Marktschätzungen Spielraum nach oben eröffnen. Seine Anlageempfehlung versah der Analyst mit dem Zusatz "Speculative Risk"./rob/ajx/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2026 / 11:29 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.01.2026 / 11:30 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: photofriday / Shutterstock.com
Zusammenfassung: AIR France-KLM Sector Perform
|Unternehmen:
AIR France-KLM
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
11,50 €
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
10,61 €
|Abst. Kursziel*:
8,34%
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
10,50 €
|Abst. Kursziel aktuell:
9,58%
|
Analyst Name:
Ruairi Cullinane
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
11,57 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu AIR France-KLM
|19:31
|AIR France-KLM Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12:21
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|14.01.26
|AIR France-KLM Underweight
|Barclays Capital
|08.01.26
|AIR France-KLM Equal Weight
|Barclays Capital
|07.01.26
|AIR France-KLM Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19:31
|AIR France-KLM Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12:21
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|14.01.26
|AIR France-KLM Underweight
|Barclays Capital
|08.01.26
|AIR France-KLM Equal Weight
|Barclays Capital
|07.01.26
|AIR France-KLM Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.01.26
|AIR France-KLM Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.12.25
|AIR France-KLM Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.03.25
|AIR France-KLM Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.03.25
|AIR France-KLM Buy
|UBS AG
|06.03.25
|AIR France-KLM Outperform
|Bernstein Research
|14.01.26
|AIR France-KLM Underweight
|Barclays Capital
|02.07.25
|AIR France-KLM Underweight
|Barclays Capital
|01.05.25
|AIR France-KLM Underweight
|Barclays Capital
|09.04.25
|AIR France-KLM Underweight
|Barclays Capital
|27.03.25
|AIR France-KLM Sell
|Deutsche Bank AG
|19:31
|AIR France-KLM Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12:21
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|08.01.26
|AIR France-KLM Equal Weight
|Barclays Capital
|06.01.26
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|11.12.25
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research