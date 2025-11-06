DAX 23.960 +1,7%ESt50 5.664 +1,8%MSCI World 4.390 +0,1%Top 10 Crypto 14,29 -2,6%Nas 23.527 +2,3%Bitcoin 90.673 -1,1%Euro 1,1561 +0,0%Öl 63,67 -0,6%Gold 4.135 +0,5%
Air Liquide Aktie

170,04 EUR -0,90 EUR -0,53 %
STU
157,81 CHF -0,60 CHF -0,38 %
BRX
Marktkap. 97,65 Mrd. EUR

KGV 27,36 Div. Rendite 2,10%
WKN 850133

ISIN FR0000120073

Symbol AIQUF

Jefferies & Company Inc.

Air Liquide Buy

08:16 Uhr
Air Liquide Buy
Air Liquide S.A.
170,04 EUR -0,90 EUR -0,53%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Air Liquide mit einem Kursziel von 204 Euro auf "Buy" belassen. Für gut drei Viertel der von ihm beobachteten Chemieunternehmen lägen seine operativen Ergebnisschätzungen (Ebitda) für 2026 unter den Konsensprognosen, schrieb Chris Counihan in seinem am Dienstag vorliegenden Branchenausblick. Insgesamt sei der Sektor indes günstig bewertet. Dabei seien defensive günstiger als zyklische Unternehmen und dürften gleichzeitig ein höheres organisches Wachstum ausweisen. Im Gasebereich bevorzuge er Air Liquide wegen der Preissetzungsmacht. Zudem könnten die Franzosen bei den Margen aufholen./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2025 / 14:54 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2025 / 19:10 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com

Air Liquide Buy

Unternehmen:
Air Liquide S.A.		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
204,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
169,74 €		 Abst. Kursziel*:
20,18%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
170,04 €		 Abst. Kursziel aktuell:
19,97%
Analyst Name:
Chris Counihan 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
197,33 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Air Liquide S.A.

08:16 Air Liquide Buy Jefferies & Company Inc.
31.10.25 Air Liquide Buy UBS AG
29.10.25 Air Liquide Buy Deutsche Bank AG
29.10.25 Air Liquide Outperform Bernstein Research
29.10.25 Air Liquide Neutral JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

