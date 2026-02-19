Air Liquide Aktie
Marktkap. 96,86 Mrd. EURKGV 27,36 Div. Rendite 2,10%
WKN 850133
ISIN FR0000120073
Symbol AIQUF
Air Liquide Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Air Liquide nach Zahlen mit einem Kursziel von 204 Euro auf "Buy" belassen. Das operative Ergebnis (Ebit) des Gaskonzerns im zweiten Geschäftshalbjahr 2025 liege etwas unter seiner Schätzung, schrieb Chris Counihan am Freitag. Auf Jahressicht habe sich die Profitabilität indes verbessert. Dazu sei die Dividende eine klar positive Überraschung. Counihan rechnet mit einer positiven Kursreaktion./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.02.2026 / 02:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2026 / 02:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Air Liquide Buy
|Unternehmen:
Air Liquide S.A.
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
204,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
171,76 €
|Abst. Kursziel*:
18,77%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
173,24 €
|Abst. Kursziel aktuell:
17,76%
|
Analyst Name:
Chris Counihan
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
195,88 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Air Liquide S.A.
|09:41
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:26
|Air Liquide Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.02.26
|Air Liquide Overweight
|Barclays Capital
|16.02.26
|Air Liquide Buy
|UBS AG
|10.02.26
|Air Liquide Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:41
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:26
|Air Liquide Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.02.26
|Air Liquide Overweight
|Barclays Capital
|16.02.26
|Air Liquide Buy
|UBS AG
|10.02.26
|Air Liquide Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
