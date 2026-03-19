Air Liquide Aktie

171,56 EUR +0,20 EUR +0,12 %
Marktkap. 95,67 Mrd. EUR

KGV 26,28 Div. Rendite 2,31%
WKN 850133

ISIN FR0000120073

Symbol AIQUF

JP Morgan Chase & Co.

Air Liquide Neutral

08:21 Uhr
Air Liquide Neutral
Air Liquide S.A.
171,56 EUR 0,20 EUR 0,12%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Air Liquide auf "Neutral" belassen. Der Tenor der anwesenden dreizehn Top-Manager europäischer Chemiekonzerne sei verhalten optimistisch gewesen, schrieb Chetan Udeshi am Mittwoch in seinem Kommentar zur Branchenkonferenz von JPMorgan am Vortag. Einige hätten auf zunehmende Signale für vorgezogene Käufe oder auch Panikkäufe und bessere Preissetzungsmacht wegen Produktionsproblemen hingewiesen, vor allem im asiatisch-pazifischen Raum. Ebenso wurde auf höhere Öl- und Energiepreise durch den Nahost-Krieg verwiesen. Der Branche winke enormes Ergebnispotenzial, das in der genauen Höhe abhängig sei von der Dauer der Verwerfungen durch den Krieg und der Nachfrage-Elastizität. Air Liquide dürfte auch profitieren, Udeshi hält aber beispielsweise Novonesis für attraktiver bewertet./ag/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.03.2026 / 03:39 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.03.2026 / 03:39 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Air Liquide Neutral

Unternehmen:
Air Liquide S.A.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
171,98 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
171,56 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Chetan Udeshi 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
199,43 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Air Liquide S.A.

08:21 Air Liquide Neutral JP Morgan Chase & Co.
24.03.26 Air Liquide Buy Deutsche Bank AG
16.03.26 Air Liquide Overweight Barclays Capital
13.03.26 Air Liquide Outperform Bernstein Research
11.03.26 Air Liquide Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Air Liquide S.A.

finanzen.net EURO STOXX 50-Wert Air Liquide-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Air Liquide von vor 10 Jahren eingefahren
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert Air Liquide-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Air Liquide von vor 5 Jahren abgeworfen
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel Air Liquide-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Air Liquide von vor 3 Jahren eingebracht
finanzen.net Februar 2026: Die Expertenmeinungen zur Air Liquide-Aktie
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel Air Liquide-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Air Liquide von vor einem Jahr abgeworfen
TraderFox Stocks in Action: Air Liquide, HOCHTIEF, Norsk Hydro, Krones und Aurubis.
TraderFox Stocks in Action: Jost Werke, Knorr-Bremse, Air Liquide, ThyssenKrupp, Krones
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt Air Liquide auf 'Outperform' - Ziel 189 Euro
Korea Times Hyundai Motor, Air Liquide strengthen partnership for hydrogen ecosystem expansion
Zacks Has Air Liquide (AIQUY) Outpaced Other Basic Materials Stocks This Year?
Air Liquide S.A. zu myNews hinzufügen