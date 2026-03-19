NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Air Liquide auf "Neutral" belassen. Der Tenor der anwesenden dreizehn Top-Manager europäischer Chemiekonzerne sei verhalten optimistisch gewesen, schrieb Chetan Udeshi am Mittwoch in seinem Kommentar zur Branchenkonferenz von JPMorgan am Vortag. Einige hätten auf zunehmende Signale für vorgezogene Käufe oder auch Panikkäufe und bessere Preissetzungsmacht wegen Produktionsproblemen hingewiesen, vor allem im asiatisch-pazifischen Raum. Ebenso wurde auf höhere Öl- und Energiepreise durch den Nahost-Krieg verwiesen. Der Branche winke enormes Ergebnispotenzial, das in der genauen Höhe abhängig sei von der Dauer der Verwerfungen durch den Krieg und der Nachfrage-Elastizität. Air Liquide dürfte auch profitieren, Udeshi hält aber beispielsweise Novonesis für attraktiver bewertet./ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.03.2026 / 03:39 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.03.2026 / 03:39 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Air Liquide Neutral
|Unternehmen:
Air Liquide S.A.
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
171,98 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
171,56 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Chetan Udeshi
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
199,43 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Air Liquide S.A.
|08:21
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.03.26
|Air Liquide Buy
|Deutsche Bank AG
|16.03.26
|Air Liquide Overweight
|Barclays Capital
|13.03.26
|Air Liquide Outperform
|Bernstein Research
|11.03.26
|Air Liquide Buy
|Deutsche Bank AG
