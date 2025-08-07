Deutsche Bank AG

Airbus SE Buy

12:56 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Airbus von 185 auf 186 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Zahl der Flugzeug-Auslieferungen im Juli habe die zuletzt in der Presse kolportierten Erwartungen übertroffen, schrieb Christophe Menard in einer am Freitag vorliegenden Studie./edh/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2025 / 08:08 / CET

