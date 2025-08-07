Airbus Aktie
Marktkap. 140,77 Mrd. EURKGV 28,89 Div. Rendite 1,29%
WKN 938914
ISIN NL0000235190
Symbol EADSF
Airbus SE Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Airbus von 185 auf 186 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Zahl der Flugzeug-Auslieferungen im Juli habe die zuletzt in der Presse kolportierten Erwartungen übertroffen, schrieb Christophe Menard in einer am Freitag vorliegenden Studie./edh/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2025 / 08:08 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Airbus Buy
|Unternehmen:
Airbus SE
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
186,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
178,02 €
|Abst. Kursziel*:
4,48%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
177,14 €
|Abst. Kursziel aktuell:
5,00%
|
Analyst Name:
Christophe Menard
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
199,88 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
