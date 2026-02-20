DAX 25.141 -0,5%ESt50 6.120 -0,2%MSCI World 4.554 +0,0%Top 10 Crypto 8,5565 +2,8%Nas 22.886 +0,9%Bitcoin 56.288 -1,5%Euro 1,1758 -0,1%Öl 71,53 -0,2%Gold 5.150 +0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 SAP 716460 Bayer BAY001 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Infineon 623100 Amazon 906866 Allianz 840400 Microsoft 870747 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 BASF BASF11 Siemens 723610 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schwächer -- Asiens Börsen letztlich in Grün -- Trump will weltweiten Zollsatz weiter erhöhen -- Bitcoin, Ethereum & Co. sinken -- Rüstungsaktien, Samsung, NVIDIA, SAP, VW, Gold, Silber im Fokus
Top News
American Airlines: 75 % Verlustquote im Frühjahr – Wiederholt sich das Muster 2026? American Airlines: 75 % Verlustquote im Frühjahr – Wiederholt sich das Muster 2026?
Wie viel Verlust ein Litecoin-Investment von vor 3 Jahren eingebracht hätte Wie viel Verlust ein Litecoin-Investment von vor 3 Jahren eingebracht hätte
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Airbus Aktie

Kaufen
Verkaufen
Airbus Aktien-Sparplan
187,08 EUR -2,78 EUR -1,46 %
STU
170,92 CHF -3,72 CHF -2,13 %
BRX
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 149,37 Mrd. EUR

KGV 30,00
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 938914

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN NL0000235190

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol EADSF

Goldman Sachs Group Inc.

Airbus SE Buy

10:36 Uhr
Airbus SE Buy
Aktie in diesem Artikel
Airbus SE
187,08 EUR -2,78 EUR -1,46%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Airbus von 240 auf 230 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Sam Burgess passte seine Schätzungen am Montag an die Jahresbilanz und geringere Auslieferungsziele an. Die Aktien blieben aber attraktiv, so der Analyst. Airbus stehen auf der Favoritenliste von Goldman./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.02.2026 / 05:54 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Airbus

Zusammenfassung: Airbus Buy

Unternehmen:
Airbus SE		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
230,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
187,22 €		 Abst. Kursziel*:
22,85%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
187,08 €		 Abst. Kursziel aktuell:
22,94%
Analyst Name:
Sam Burgess 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
221,11 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Airbus SE

10:36 Airbus Buy Goldman Sachs Group Inc.
08:36 Airbus Outperform Bernstein Research
08:01 Airbus Overweight JP Morgan Chase & Co.
20.02.26 Airbus Hold Jefferies & Company Inc.
20.02.26 Airbus Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Airbus SE

finanzen.net Aktie unter der Lupe Analyse: So bewertet Goldman Sachs Group Inc. die Airbus SE-Aktie Analyse: So bewertet Goldman Sachs Group Inc. die Airbus SE-Aktie
dpa-afx ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Ziel für Airbus auf 225 Euro - 'Overweight'
finanzen.net XETRA-Handel DAX verbucht zum Start des Montagshandels Verluste
finanzen.net Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX legt zum Handelsstart zu
finanzen.net Montagshandel in Paris: CAC 40 zeigt sich zum Start schwächer
finanzen.net Schwache Performance in Europa: STOXX 50 legt zum Start des Montagshandels den Rückwärtsgang ein
finanzen.net Schwacher Handel in Europa: Euro STOXX 50 beginnt die Sitzung weit in der Verlustzone
finanzen.net Airbus SE Aktie News: Airbus SE am Montagvormittag mit roten Vorzeichen
finanzen.net Freundlicher Handel: CAC 40 schlussendlich mit Kursplus
MarketWatch Airbus can’t get enough engines. The stock is falling.
Financial Times Airbus blames engine supplier Pratt & Whitney as it trims output target
Business Times Airbus softens output goal amid Pratt & Whitney engine delays
EQS Group EQS-Adhoc: Airbus SE: Airbus reports Full-Year (FY) 2025 results
Business Times Airbus wins major order for A350 widebody jets from Air Canada
Benzinga Peter Thiel&#39;s Palantir Extends Partnership With Boeing Rival Airbus
Business Times China’s Comac puts up fierce competition against Airbus and Boeing
Business Times Graphic: China’s Comac puts up fierce competition against Airbus and Boeing
RSS Feed
Airbus SE zu myNews hinzufügen