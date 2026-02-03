DAX 24.597 +0,0%ESt50 5.970 +0,0%MSCI World 4.500 -0,1%Top 10 Crypto 9,1250 -6,6%Nas 22.905 -1,5%Bitcoin 59.466 -4,1%Euro 1,1792 -0,1%Öl 68,74 -0,3%Gold 4.856 -2,2%
Akzo Nobel Aktie

Marktkap. 9,74 Mrd. EUR

KGV 15,94 Div. Rendite 3,34%
Bernstein Research

Akzo Nobel Market-Perform

12:41 Uhr
Akzo Nobel Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
Akzo Nobel N.V.
59,60 EUR 0,06 EUR 0,10%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Akzo Nobel mit einem Kursziel von 61 Euro auf "Market-Perform" belassen. Nach der Outperformance der Chemiebranche im Zuge ihrer Erholung seit Jahresbeginn rät der Analyst James Hooper, weiterhin sehr selektiv zu bleiben. Fundamental habe sich seit seinem Ausblick auf 2026 nicht viel geändert, schrieb er am Donnerstag. Letztlich folgten die Kurse wohl der Gewinnentwicklung, die erst in den kommenden Monaten klarer werden dürfte./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 00:46 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / 05:05 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Akzo Nobel Market-Perform

Unternehmen:
Akzo Nobel N.V.		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
61,00 €
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
59,34 €		 Abst. Kursziel*:
2,80%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
59,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
2,35%
Analyst Name:
James Hooper 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
66,71 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

