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Marktkap. 148,29 Mrd. EUR

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WKN 840400

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ISIN DE0008404005

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Symbol ALIZF

Goldman Sachs Group Inc.

Allianz Buy

08:31 Uhr
Allianz Buy
Aktie in diesem Artikel
Allianz
394,30 EUR 4,80 EUR 1,23%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für die Allianz von 410 auf 450 Euro angehoben und die Aktien in der Folge von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft. Analyst Andrew Baker lobte am Dienstag in seiner Kaufempfehlung die robuste Gewinnentwicklung der Münchner. Die Debatte um eine mögliche KI-Verdrängung sieht er recht gelassen./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.04.2026 / 06:07 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: JPstock / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Allianz Buy

Unternehmen:
Allianz		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
450,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
389,30 €		 Abst. Kursziel*:
15,59%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
394,30 €		 Abst. Kursziel aktuell:
14,13%
Analyst Name:
Andrew Baker 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
398,63 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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