DAX 24.418 -1,2%ESt50 5.983 -1,2%MSCI World 4.635 +0,0%Top 10 Crypto 9,6040 -1,1%Nas 24.404 -0,3%Bitcoin 64.588 +0,3%Euro 1,1775 -0,1%Öl 94,77 +1,0%Gold 4.775 -1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y NEL ASA A0B733 Deutsche Telekom 555750 Infineon 623100 Commerzbank CBK100 Amazon 906866 Microsoft 870747 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Allianz 840400 Deutsche Bank 514000 ITM Power A0B57L
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX mit Gewinnen erwartet -- Asiens Börsen mehrheitlich in grün -- Apple-CEO gibt das Ruder ab -- Amazon im Fokus
Top News
Kein Börsengang für Blue Origin: Warum Bezos einen anderen Weg geht als Musk mit SpaceX Kein Börsengang für Blue Origin: Warum Bezos einen anderen Weg geht als Musk mit SpaceX
Apple vor historischem Umbruch: Cook tritt ab, Ternus übernimmt Apple vor historischem Umbruch: Cook tritt ab, Ternus übernimmt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Apple Aktie

Kaufen
Verkaufen
Apple Aktien-Sparplan
230,60 EUR -0,75 EUR -0,32 %
STU
271,30 USD -1,63 USD -0,60 %
nachbörslich
BTT
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 3,37 Bio. EUR

KGV 34,22 Div. Rendite 0,40%
WKN 865985

ISIN US0378331005

Symbol AAPL

JP Morgan Chase & Co.

Apple Overweight

08:01 Uhr
Apple Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Apple mit einem Kursziel von 325 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Die Nachfolgelösung für den Visionär Tim Cook sei positiv, schrieb Samik Chatterjee in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Denn mit John Ternus übernehme ein auf Produkte und Hardware fokussierter Manager den Staffelstab./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.04.2026 / 19:34 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.04.2026 / 19:34 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: TonyV3112 / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Apple Overweight

Unternehmen:
Apple Inc.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
$ 325,00
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
$ 273,05		 Abst. Kursziel*:
19,03%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
$ 271,30		 Abst. Kursziel aktuell:
19,79%
Analyst Name:
Samik Chatterjee 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 300,49

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Apple Inc.

08:01 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
10.04.26 Apple Hold Jefferies & Company Inc.
07.04.26 Apple Neutral UBS AG
09.03.26 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
04.03.26 Apple Neutral UBS AG
mehr Analysen

RSS Feed
Apple Inc. zu myNews hinzufügen