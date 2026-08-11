Jefferies & Company Inc.

Apple Underperform

10.08.26

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Apple von "Hold" auf "Underperform" abgestuft und das Kursziel von 285,56 auf 263,66 US-Dollar gesenkt. Ein bislang für den Markteintritt im September 2027 geplantes vollgläsernes iPhone werde von Apple wohl nicht weiter verfolgt, schrieb Edison Lee in einer am Montag vorliegenden Studie. Das ergäben Branchendaten aus dem Umfeld der Lieferanten für dieses Produkt. Das wäre ein echter Nackenschlag, so der Experte, denn ein solches hochpreisiges Gerät sei angesichts steigender Preise für Speicherchips von Vorteil gewesen. So erscheine nun der Fahrplan zu teureren iPhones herausfordernd. Lee kürzte die Ergebnisprognosen je Aktie für 2028 und 2029./rob/bek/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.08.2026 / 06:34 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.08.2026 / 06:34 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Justin Sullivan/Getty Images