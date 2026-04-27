NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für ArcelorMittal nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 62 Euro belassen. Höhere Stahlpreise dürften dem Unternehmen ab dem zweiten Quartal zugutekommen, schrieb Cole Hathorn in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. In einem positiven Marktumfeld favorisiere er die Aktien innerhalb der Stahlbranche./rob/bek/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 13:45 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 13:45 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: ArcelorMittal Buy
|Unternehmen:
ArcelorMittal
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
62,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
49,12 €
|Abst. Kursziel*:
26,22%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
48,93 €
|Abst. Kursziel aktuell:
26,71%
|
Analyst Name:
Cole Hathorn
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
49,33 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu ArcelorMittal
|21:46
|ArcelorMittal Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:26
|ArcelorMittal Equal Weight
|Barclays Capital
|27.04.26
|ArcelorMittal Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.04.26
|ArcelorMittal Neutral
|UBS AG
|17.04.26
|ArcelorMittal Equal Weight
|Barclays Capital
