ArcelorMittal Aktie

48,93 EUR +0,61 EUR +1,26 %
48,91 EUR +1,27 EUR +2,67 %
Marktkap. 37,54 Mrd. EUR

KGV 10,68 Div. Rendite 1,31%
WKN A2DRTZ

ISIN LU1598757687

Symbol AMSYF

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für ArcelorMittal nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 62 Euro belassen. Höhere Stahlpreise dürften dem Unternehmen ab dem zweiten Quartal zugutekommen, schrieb Cole Hathorn in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. In einem positiven Marktumfeld favorisiere er die Aktien innerhalb der Stahlbranche./rob/bek/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 13:45 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 13:45 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: ArcelorMittal Buy

Unternehmen:
ArcelorMittal		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
62,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
49,12 €		 Abst. Kursziel*:
26,22%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
48,93 €		 Abst. Kursziel aktuell:
26,71%
Analyst Name:
Cole Hathorn 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
49,33 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu ArcelorMittal

21:46 ArcelorMittal Buy Jefferies & Company Inc.
10:26 ArcelorMittal Equal Weight Barclays Capital
27.04.26 ArcelorMittal Underweight JP Morgan Chase & Co.
24.04.26 ArcelorMittal Neutral UBS AG
17.04.26 ArcelorMittal Equal Weight Barclays Capital
mehr Analysen

