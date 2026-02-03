ArcelorMittal Aktie
Marktkap. 37,04 Mrd. EURKGV 14,28 Div. Rendite 2,16%
WKN A2DRTZ
ISIN LU1598757687
Symbol AMSYF
ArcelorMittal Hold
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für ArcelorMittal mit einem Kursziel von 44 Euro auf "Hold" belassen. Das operative Ergebnis des vierten Quartals habe die Erwartungen übertroffen, schrieb Cole Hathorn am Donnerstag. Der Ausblick sei dank der politischen Protektionsmaßnahmen ermutigend./rob/ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 02:03 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / 02:03 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Ismagilov / Shutterstock.com
Zusammenfassung: ArcelorMittal Hold
|Unternehmen:
ArcelorMittal
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
44,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
48,74 €
|Abst. Kursziel*:
-9,73%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
48,84 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-9,91%
|
Analyst Name:
Cole Hathorn
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
43,58 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu ArcelorMittal
|12:36
|ArcelorMittal Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.01.26
|ArcelorMittal Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.01.26
|ArcelorMittal Equal Weight
|Barclays Capital
|14.01.26
|ArcelorMittal Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.01.26
|ArcelorMittal Buy
|Deutsche Bank AG
|12:36
|ArcelorMittal Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.01.26
|ArcelorMittal Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.01.26
|ArcelorMittal Equal Weight
|Barclays Capital
|14.01.26
|ArcelorMittal Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.01.26
|ArcelorMittal Buy
|Deutsche Bank AG
|29.01.26
|ArcelorMittal Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.01.26
|ArcelorMittal Buy
|Deutsche Bank AG
|03.12.25
|ArcelorMittal Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.12.25
|ArcelorMittal Buy
|Deutsche Bank AG
|26.11.25
|ArcelorMittal Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.02.23
|ArcelorMittal Sell
|UBS AG
|18.01.23
|ArcelorMittal Sell
|UBS AG
|23.09.19
|ArcelorMittal Reduce
|Oddo BHF
|16.10.18
|ArcelorMittal Sell
|UBS AG
|01.08.18
|ArcelorMittal Sell
|UBS AG
|12:36
|ArcelorMittal Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.01.26
|ArcelorMittal Equal Weight
|Barclays Capital
|14.01.26
|ArcelorMittal Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.12.25
|ArcelorMittal Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.11.25
|ArcelorMittal Equal Weight
|Barclays Capital