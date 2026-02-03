DAX 24.597 +0,0%ESt50 5.970 +0,0%MSCI World 4.500 -0,1%Top 10 Crypto 9,1250 -6,6%Nas 22.905 -1,5%Bitcoin 59.466 -4,1%Euro 1,1792 -0,1%Öl 68,74 -0,3%Gold 4.856 -2,2%
ArcelorMittal Aktie

Marktkap. 37,04 Mrd. EUR

KGV 14,28 Div. Rendite 2,16%
Jefferies & Company Inc.

ArcelorMittal Hold

12:36 Uhr
ArcelorMittal Hold
ArcelorMittal
48,84 EUR 1,36 EUR 2,86%
Charts| News| Analysen
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für ArcelorMittal mit einem Kursziel von 44 Euro auf "Hold" belassen. Das operative Ergebnis des vierten Quartals habe die Erwartungen übertroffen, schrieb Cole Hathorn am Donnerstag. Der Ausblick sei dank der politischen Protektionsmaßnahmen ermutigend./rob/ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 02:03 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / 02:03 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: ArcelorMittal Hold

Unternehmen:
ArcelorMittal		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
44,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
48,74 €		 Abst. Kursziel*:
-9,73%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
48,84 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-9,91%
Analyst Name:
Cole Hathorn 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
43,58 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu ArcelorMittal

12:36 ArcelorMittal Hold Jefferies & Company Inc.
29.01.26 ArcelorMittal Overweight JP Morgan Chase & Co.
19.01.26 ArcelorMittal Equal Weight Barclays Capital
14.01.26 ArcelorMittal Hold Jefferies & Company Inc.
13.01.26 ArcelorMittal Buy Deutsche Bank AG
Nachrichten zu ArcelorMittal

dpa-afx ArcelorMittal schließt 2025 durchwachsen ab
dpa-afx Aktien von thyssenkrupp, Salzgitter und ArcelorMittal profitieren: Rückenwind durch Metallpreissprung
finanzen.net Was Analysten von der ArcelorMittal-Aktie erwarten
finanzen.net CAC 40-Papier ArcelorMittal-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ArcelorMittal von vor 3 Jahren abgeworfen
finanzen.net CAC 40-Papier ArcelorMittal-Aktie: So viel Gewinn hätte eine ArcelorMittal-Investition von vor einem Jahr eingebracht
finanzen.net CAC 40-Titel ArcelorMittal-Aktie: So viel Gewinn hätte ein ArcelorMittal-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
finanzen.net CAC 40-Titel ArcelorMittal-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in ArcelorMittal von vor 5 Jahren abgeworfen
dpa-afx Stahlwerte im Aufwind: thyssenkrupp und Salzgitter stark - Aurubis erreicht Rekordhoch
GlobeNewswire His Excellency Joseph Boakai, President of Liberia, and ArcelorMittal Executive Chairman Mr. Lakshmi Mittal attend inauguration of new concentrator
GlobeNewswire Designated person notification
GlobeNewswire ArcelorMittal announces results of its General Meeting
GlobeNewswire ArcelorMittal S.A.: ArcelorMittal reports first quarter 2025
GlobeNewswire ArcelorMittal announces the publication of its first quarter 2025 sell-side analyst consensus figures
GlobeNewswire ArcelorMittal publishes its 2024 Sustainability Report
GlobeNewswire New ‘Steel Works’ series showcases the role of R&D in driving innovation at ArcelorMittal
GlobeNewswire ArcelorMittal announces the commencement of a new share buyback program over the period 2025-2030
